В 2024 году Польша отменит выплаты украинским беженцам

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Валерия Гуржий
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В первом квартале 2024 года Польша будет постепенно отменять предоставление финансовой помощи беженцам из Украины, так как принятое решение временное.

Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер в интервью агентству PAP.

"Эти решения, которые были приняты после начала войны, временные, и это все, что я могу сказать", - отметил Мюллер.

По его словам, "этап, когда украинцы массово убегали из своей страны от войны, уже позади", поэтому решение о финансовой помощи будут постепенно отменять. Вероятно, срок отмены пособия начнется "в первом квартале следующего года".

Фото: Unsplash\Iwona Castiello d'Antonio

Опубликовано: 05 октября 2023
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