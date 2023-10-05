В 2024 году Польша отменит выплаты украинским беженцам

В первом квартале 2024 года Польша будет постепенно отменять предоставление финансовой помощи беженцам из Украины, так как принятое решение временное.

Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер в интервью агентству PAP.

"Эти решения, которые были приняты после начала войны, временные, и это все, что я могу сказать", - отметил Мюллер.

По его словам, "этап, когда украинцы массово убегали из своей страны от войны, уже позади", поэтому решение о финансовой помощи будут постепенно отменять. Вероятно, срок отмены пособия начнется "в первом квартале следующего года".

Фото: Unsplash\Iwona Castiello d'Antonio