Государственную долю ТРЦ Ocean Plaza продадут на аукционе

Фонд государственного имущества предлагает включить государственную часть ТРЦ Ocean Plaza в перечень объектов крупной приватизации. Ее планируют продать на открытом аукционе.

Об этом сообщили в ФГИУ.

Речь идет о доле в размере 66,65%. Этот актив ранее принадлежал подсанкционным российским бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам.

Аукцион будет проходить в системе "Прозорро.Продажи" со стартовой 1,32 млрд грн.

Ocean Plaza открылся в ноябре 2022 года после долгой паузы.

В мае 2022 года Печерский райсуд Киева арестовал здание Ocean Plaza. Контрольный пакет акций компании, на которую записан ТРЦ, принадлежал семье и партнерам российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого к Владимиру Путину.

Фото: с сайта ТРЦ