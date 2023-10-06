Государственную долю ТРЦ Ocean Plaza продадут на аукционе

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Валерия Гуржий
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Фонд государственного имущества предлагает включить государственную часть ТРЦ Ocean Plaza в перечень объектов крупной приватизации. Ее планируют продать на открытом аукционе.

Об этом сообщили в ФГИУ.

Речь идет о доле в размере 66,65%. Этот актив ранее принадлежал подсанкционным российским бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам.

Аукцион будет проходить в системе "Прозорро.Продажи" со стартовой 1,32 млрд грн.

Ocean Plaza открылся в ноябре 2022 года после долгой паузы.

В мае 2022 года Печерский райсуд Киева арестовал здание Ocean Plaza. Контрольный пакет акций компании, на которую записан ТРЦ, принадлежал семье и партнерам российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого к Владимиру Путину.

Фото: с сайта ТРЦ

Опубликовано: 06 октября 2023
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