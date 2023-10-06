Швейцария будет платить украинским беженцам до 4 тысяч евро за возвращение домой

Правительство Швейцарии разработало и обнародовало более детальную и уточненную информацию о добровольном возвращении украинских беженцев на Родину.

Об этом пишет Swissinfo

Концепция была разработана в сотрудничестве с кантональными властями. Все планы исходят из того, что миграционный статус S (статус, который имеют украинские беженцы - ред.), может быть деактивирован в 2024 или 2025 году.

Власти Швейцарии исходят из того, что вернуться домой, причем на 80% добровольно, смогут около 70 000 украинцев, большинство из них — женщины и дети, родители и мужчины которых остались в Украине. 20%, или оставшиеся 14 000 человек, скорее всего, останутся в Швейцарии и по истечении срока действия статуса S и по истечении предоставленного им для выезда времени.

С этой целью власти предлагают установить время на выезд в диапазоне от 6 до 9 месяцев. Также рассматривается вопрос о первоначальной финансовой помощи. Суммы пособия могут изменяться в диапазоне от 1000 до 4000 швейцарских франков на человека.

Фото: Unsplash\Ronnie Schmutz