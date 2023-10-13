Зимой из-за обстрелов возможны блекауты, но не продолжительные – министр

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Валерия Гуржий
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Энергетики готовятся к российским обстрелам. Они занимаются безопасностью системы и планируют быстро восстанавливать электроэнергию при блекаутах после массированных ударов.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал в эфире телемаратона и во время выступления на Киевском международном экономическом форуме, пишет Hromadske.

Он заверил, что энергетики готовятся к атакам. Они уже реализовали проекты защиты, которые, как говорит министр, ни одна страна в мире еще не воплощала. Галущенко добавил, что проводятся тренировки, однако спрогнозировать уровень, масштаб атак, а также их влияние на энергосистему сложно.

«Если будут массированные удары, которые нанесут существенный ущерб энергосистемам, возможны блекауты, но мы все готовимся для того, чтобы они носили кратковременный характер», — заявил министр.

С точки зрения безопасности сейчас энергосистема гораздо сильнее, чем была накануне 10 октября 2022 года, когда произошел первый массированный удар россии по украинским энергообъектам, говорит Галущенко. Также, по его словам, сейчас Украине хватает мощностей, а система надежна.

Кроме того, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на Киевском международном экономическом форуме рассказал, что в этом году компания выделила рекордные 20 млрд гривен для подготовки к этой зиме. Сумма на 40% больше показателей 2021 года.

Фото: Callum Shaw/Unsplash

Опубликовано: 13 октября 2023
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