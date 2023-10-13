В Украине создадут единую систему укрытий и интегрируют ее в "Дії"

ГСЧС работает над созданием единой информационной системы укрытий, которую планируют интегрировать в "Дії".

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

По его словам, система позволит видеть ближайшие и удобные укрытия на едином ресурсе с удобным интерфейсом.

В дальнейшем эту систему планируется интегрировать в мобильное приложение "Дія". Соответствующие переговоры ведомство ведет с Министерством цифровой трансформации, сообщил Виктор Витовецкий.

"Это перспектива ну нескольких, возможно, дней или недель, и мы сможем увидеть этот ресурс", - отметил представитель ГСЧС.

Виктор Витовецкий также отметил, что официальная государственная база укрытий будет отличаться от аналогичных продуктов, которые сегодня функционируют в информационном пространстве, поскольку ее наполнение и верификация, а также требования к администрированию будут четко регламентированы.

Фото: Винницкий городской совет