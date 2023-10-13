В Украине создадут единую систему укрытий и интегрируют ее в "Дії"

19
Валерия Гуржий
share share

ГСЧС работает над созданием единой информационной системы укрытий, которую планируют интегрировать в "Дії".

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий.

По его словам, система позволит видеть ближайшие и удобные укрытия на едином ресурсе с удобным интерфейсом.

В дальнейшем эту систему планируется интегрировать в мобильное приложение "Дія". Соответствующие переговоры ведомство ведет с Министерством цифровой трансформации, сообщил Виктор Витовецкий.

"Это перспектива ну нескольких, возможно, дней или недель, и мы сможем увидеть этот ресурс", - отметил представитель ГСЧС.

Виктор Витовецкий также отметил, что официальная государственная база укрытий будет отличаться от аналогичных продуктов, которые сегодня функционируют в информационном пространстве, поскольку ее наполнение и верификация, а также требования к администрированию будут четко регламентированы.

Фото: Винницкий городской совет

Опубликовано: 13 октября 2023
share share
На еще одной улице Днепра обустроили «берлинские подушки» На еще одной улице Днепра обустроили «берлинские подушки» В Ирпене открылась столовая с бесплатными горячими обедами В Ирпене открылась столовая с бесплатными горячими обедами Замки Тосканы, итальянские закуски и красное Piccini Strapazzamento – планы на вечер Замки Тосканы, итальянские закуски и красное Piccini Strapazzamento – планы на вечер В Броварах началась реконструкция детского сада: визуализации В Броварах началась реконструкция детского сада: визуализации Украинка Таню Муиньо сняла клип для Ленни Кравица Украинка Таню Муиньо сняла клип для Ленни Кравица Во Львове утвердили новые правила пользования электросамокатами Во Львове утвердили новые правила пользования электросамокатами Зимой из-за обстрелов возможны блекауты, но не продолжительные – министр Зимой из-за обстрелов возможны блекауты, но не продолжительные – министр Неизвестная Воскресенка: Маршрут интересной прогулки по Киеву Неизвестная Воскресенка: Маршрут интересной прогулки по Киеву
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.