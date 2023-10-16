В сентябре украинцы открыли рекордное количество ФЛПов: в каких сферах больше всего

186
Ирина Маймур
share share

За сентябрь украинцы открыли 35 587 ФЛПов. Это рекордный показатель за последние три года, сообщается в аналитике от Опендатабота.

Предыдущий рекорд – 31 477 – зафиксировали в июне 2023 года.

По данным Опендатабота, наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые бизнесы, не меняются. Почти половина новых ФЛП – 43% – открываются в сфере торговли: розничная (12 777 от общего количества вновь дел) и оптовая торговля – 2 343 ФЛП.

В тройку лидеров также вошли дела по предоставлению индивидуальных услуг – 3 244.

Пятую часть всех новых ФЛПов — 21%, или 7 407 — открывают в Киевской области. Второе и третье место по количеству новых дел занимают Днепропетровщина (3 210) и Львовщина (2 862).

Фото: Unsplash/Tyler Franta

Опубликовано: 16 октября 2023
share share
В Украине зарегистрировали индустриальный парк, где будут перерабатывать коноплю В Украине зарегистрировали индустриальный парк, где будут перерабатывать коноплю Шакшука: как приготовить популярный завтрак Шакшука: как приготовить популярный завтрак На Крещатике незаконно разбирают дом 1880 года На Крещатике незаконно разбирают дом 1880 года Ирландский паб «О’Коннорс» возле Контрактовой закрылся. На его месте заработал Bunny Pub Ирландский паб «О’Коннорс» возле Контрактовой закрылся. На его месте заработал Bunny Pub Графики отключения электроэнергии: где дольше всего может не быть света Графики отключения электроэнергии: где дольше всего может не быть света На Львовщине на деньги немецкого инвестора реставрируют дворец Гредлев На Львовщине на деньги немецкого инвестора реставрируют дворец Гредлев Мастерские киевских художников «БЖ-АРТ» могут отключить от электроэнергии Мастерские киевских художников «БЖ-АРТ» могут отключить от электроэнергии В центре Киева демонтировали витражные двери одной из старейших аптек В центре Киева демонтировали витражные двери одной из старейших аптек
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.