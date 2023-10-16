В сентябре украинцы открыли рекордное количество ФЛПов: в каких сферах больше всего

За сентябрь украинцы открыли 35 587 ФЛПов. Это рекордный показатель за последние три года, сообщается в аналитике от Опендатабота.

Предыдущий рекорд – 31 477 – зафиксировали в июне 2023 года.

По данным Опендатабота, наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые бизнесы, не меняются. Почти половина новых ФЛП – 43% – открываются в сфере торговли: розничная (12 777 от общего количества вновь дел) и оптовая торговля – 2 343 ФЛП.

В тройку лидеров также вошли дела по предоставлению индивидуальных услуг – 3 244.

Пятую часть всех новых ФЛПов — 21%, или 7 407 — открывают в Киевской области. Второе и третье место по количеству новых дел занимают Днепропетровщина (3 210) и Львовщина (2 862).