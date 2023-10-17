В Буче построят новую школу и детский сад: как они будут выглядеть

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Ирина Маймур
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Украинская студия архитектуры и дизайна интерьеров Martins представила проект новой школы и детсада в Буче.

Строительство заведений обойдется в 18 млн. евро. К финансированию присоединятся литовские инвесторы.

Площадь образовательного учреждения составит 14 600 кв. метров. Там будут обучаться до 880 детей.

Специалисты из Martins работали над дизайном помещений. За архитектуру отвечала литовская студии 2L Architects вместе с украинцами BAUST architects.

Как отмечают в Martins, они стремились создать гендерно-нейтральное пространство, которое не мешало бы детям идти собственным путем к развитию.

Проект предусматривает установку мобильных парт, которые можно двигать. Это позволит быстро изменять расположение учащихся для командных проектов.

Архитекторы избегали перенасыщения цветами и деталями в классах, которые отвлекают детей от обучения. В то же время, рекреационные зоны (библиотеку, комнату отдыха, актовые залы и спортивные зоны) сделали максимально благоприятными для активного отдыха, коммуникации и социализации.

Фото: визуализации Martins studio

Опубликовано: 17 октября 2023
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