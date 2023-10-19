Во Франковске откроют фудмаркет, объединяющий 15 гастрономических концепций

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Валерия Гуржий
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На ревитализованном заводе "Промприбор" в Ивано-Франковске откроют фудмаркет, объединяющий 15 гастрономических концепций.

Об этом пишет The Village Украина.

Гастрономический проект объединит рестораны из Львова, Киева, Харькова, Николаева, Бердянска и Ивано-Франковска. Среди заведений представят кафе, пекарню, бургерную, чебуречную, пиццерию, раменную, лапшу, мясную точку, хот-доги, бар, израильскую и японскую кухни.

Руководители проекта «Промприбор» прогнозируют не менее 1500 посетителей фудмаркета в день.

Первая неделя фудмаркет будет работать в фестивальном формате. Будут проводить экскурсии от команды проекта, музыкальные и танцевальные ивенты, кулинарные мастер-классы, дегустации блюд, напитков и кофе.

«Фудмаркет на «Промприборе» – часть масштабного двухуровневого комплекса Foodoteka. В команде говорят, что уже на следующий год второй этаж заработает как Food Hub, который будет иметь образовательно-развивающую функцию. Команда предусматривает на этом уровне две кулинарные школы (Culinary School и Bakery School), Food Lab и R&D kitchen и Сhef's Hub. В этом пространстве профессиональные шефы, рестораторы, гастроэнтузиасты и кулинарные исследователи смогут обмениваться опытом, экспериментировать, проводить мастер-классы, тематические гастровечеры и развивать food studies.

Фото: Foodoteka

Опубликовано: 19 октября 2023
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