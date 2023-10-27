Маршрут нового поезда из Варшавы продлили до Черновцов

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Ирина Маймур
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По многочисленным просьбам пассажиров «Укрзалізниця» продлила маршрут нового поезда «Варшава — Рава-Русская — Львов — Коломыя» до Черновцов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что поезд запускают в тестовом режиме и анализируют пассажиропоток на рейсе.

Поезд № 868/867 будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Рави-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02. Он будет направляться через Снятын, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву и прибывать в Рави-Русскую в 9:58.

Затем пассажиров ожидает пересадка поезда польского перевозчика SKPL, который будет прибывать в Варшаву в 17:18. В обратном направлении, из Равы-Русской, поезд будет отправляться в Черновцы 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15 и прибывать в Черновцы в 13:20.

Также УЗ назначила дополнительные рейсы в сообщении Черновцы - Рава-Русская через Ивано-Франковск и Львов.

Поезд № 866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03, во Львов в 20:07, в Рави-Русскую в 22:02 . В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября в 16:19, прибывать во Львов в 17:54, в Ивано-Франковск в 21:33 и в Черновцы в 23:42.

Билеты на все рейсы будут доступны в приложении УЗ, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Раньше мы писали, что «Укрзалізниця» запускает женские купе еще в четырех поездах.

Фото: УЗ

Опубликовано: 27 октября 2023
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