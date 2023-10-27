В Буче планируют открыть экохаб с сортировочной станцией

В этом году в Буче на улице Вишнивецкого, 2 планирует открыть экохаб.

Об этом сообщили в Бучанском городском совете.

Он будет работать по трем направлениям: экопункт, сортировочная министанция и просветительская площадка.

Также в рамках заседания рабочей группы участников общественной инициативы "Eco Bucha" и представителей горсовета обсудили вопросы раздельной сортировки отходов и необходимость информирования граждан о всех этапах сортировки и проведения исследования морфологии отходов в общине.

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