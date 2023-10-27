«Новая почта» выпустила благотворительную линейку спортивной одежды к «Самому длинному в мире марафону»

«Новая почта» представила благотворительную коллекцию спортивной одежды под названием «Не останавливайся» к «Самому длинному в мире марафону». Он состоится в столице 29 октября.

Все вырученные от продаж коллекции средства направят на сбор «Новой почты» и фонда «Повернись живим» «Упакуй небо — прокачай ПВО».

В коллекцию вошли леггинсы, топы, шорты, носки, напульсники, дождевики и полные комплекты для бега (футболка и шорты). Ее создали в коллаборации с украинскими брендами Paka и DF.Original.

К съемкам рекламной кампании линейки присоединились морской пехотинец и ветеран войны Глеб Стрижко, актриса фильма «Люксембург, Люксембург» Екатерина Онипка, стендаперка Светлана Немонежина, сотрудник «Новой почты» Богдан Шестопал, мастер спорта по художественной гимнастике Анна Орлова и актриса театра и кино Юлия Завалий.

Приобрести благотворительную линейку одежды можно на сайте.

Фото: «Новая почта»