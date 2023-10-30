Финал "Короны" и украинская премьера на Netflix: 11 сериалов ноября

В ноябре готовимся к возвращению любимых сериалов. Наконец-то на экраны выйдет долгожданный финал исторического сериала "Корона", а также новый сезон антологии криминального "Фарго". Кроме того, последний месяц осени будет богат новыми костюмированными и детективными историями.

А еще на Netflix будет сразу два приятных сюрприза – украинский сериал "Первые дни" и реалити-шоу "Игра в кальмара. Вызов". Детальнее – в подборке БЖ.

Первые дни

Дата выхода: 1 ноября

В ролях: Александр Рудинский, Роман Луцкий, Тарас Цымбалюк, Виктор Жданов, Вячеслав Довженко, Антонина Хижняк, Лилия Цвеликова

В первый день ноября зрителей Netflix ждет премьера украинского сериала-антологии "Первые дни". Это шесть художественных минифильмов, вдохновленных реальными событиями.

Сюжет разворачивается в Киеве в начале полномасштабного вторжения в феврале-марте 2022 года. Каждую из серий снимал отдельный режиссер, в частности Алексей Есаков и Тала Пристаецкая ("Крепосная"), Артем Литвиненко ("Нюхач"), Валентин Шпаков ("Первые ласточки"), Павел Остриков ("Ты – космос") и Катя Царик (" Обними меня”).

Весь невидимый нам свет

Дата выхода: 2 ноября

В ролях: Луи Хофманн, Марк Руффало, Хью Лори

1 сезон

Мини-сериал основан на одноименном романе Энтони Дорра, за который он получил в 2015 году Пулитцеровскую премию. Действия сериала разворачиваются в разгар Второй мировой. Слепая француженка Мари-Лора Леблан и немецкий солдат Вернер Пфеннинг пытаются выжить в условиях страшной войны и остаться при этом людьми.

Буканьерки

Дата выхода: 8 ноября

В ролях: Кристин Фросет, Имоджен Вотерхаус, Обри Ибраг, Кристина Хендрикс, Джош Дилан

1 сезон

В центре сюжета костюмированной драмы – несколько американок, которые выращивают в Лондон 1870-х годов на поиски мужей. Их подруга Кончита уже успела выйти замуж за британского аристократа и знакомит девушек с высшим миром Англии.

Проклятие

Дата выхода: 10 ноября

В ролях: Нейтан Филдер, Гиги Эрнета, Эмма Стоун, Саманта Эшли, Бенни Сефди

1 сезон

Ашер и Уитни Сигел – пара молодоженов. Они только что поженились и начали развивать свое дело - телешоу "Филантропия". Параллельно они строят дом и пытаются зачать ребенка, но пока у них ничего не выходит. Так что пара начинает думать, что их прокляли.

Убийство на краю света

Дата выхода: 14 ноября

В ролях: Эмма Коррин, Клайв Оуэн, Харрис Дикинсон, Алиси Брага, Брит Марлинг

1 сезон

Главный герой мини-сериала – детектив-любительница Дарби Гарт. вместе с несколькими гостями ее приглашают в отдаленное имение миллиардера-отшельника Энди. Когда умирает один из гостей, девушка решает доказать, что это было убийство, и найти преступника, прежде чем он унесет очередную жизнь.

Корона

Дата выхода : 16 ноября

В ролях : Имельда Стонтон, Джонатан Прайс, Лесли Мэнвилл

6 сезон, 1 часть

Финальный сезон исторического биографического сериала будет посвящен событиям 1997-2013 годов.

В частности, зрители увидят как Тони Блэр сменил в должности премьер-министра Джона Мэйджора, вторжение в Афганистан, знакомство Уильяма с Кейт Миддлтон, а также смерть принцессы Маргарет и королевы-матери в 2002 году, женитьба принца Чарльза на Камилле Паркер- 2005 году и многое другое.

Монарх: Наследие монстров

Дата выхода : 17 ноября

В ролях : Курт Рассел, Вятт Рассел, Анна Савай, Кирси Клемонс, Рен Ватабе, Мари Ямамото

1 сезон

Сериал, который является частью MonsterVerse, рассказывает о братьях и сестрах, которые выясняют, что их семья имеет связь с тайной организацией Monarc. Вместе с загадочным офицером Ли Шоу они с Годзиллой и другими монстрами, известными как "Титаны".

Фарго

Дата выхода: 21 ноября

В ролях: Джон Хэмм, Джуно Темпл, Дженнифер Джейсон Ли

5 сезон

В ноябре с продолжением вернется антология Ноя Хоули, основанная на одноименном фильме братьев Коэнов. События пятого сезона будут проходить в "глубинной Америке" в 2019 году.

Главная героиня – обычная домохозяйка, роль которой исполнила Джуно Темпл, известная по роли в сериале "Тед Лассо". Ее начинают догонять секреты из прошлого, поэтому Дот изо всех сил старается не дать своей семье узнать правду.

‎Игра в кальмара. Вызов

Дата выхода: 22 ноября

1 сезон

После безумного успеха первого сезона "Игры в кальмара" шоуранеры решили пойти дальше и создать реальную игру.

"Вызов" – это реалити-шоу, в котором 456 участников будут соревноваться за главный приз в $4,56 млн. Создатели обещают, что участников ждут сверхсложные задачи как в оригинальном сериале, но убивать никого не будут.

Почти нормальная семья

Дата выхода: 24 ноября

В ролях: Александра Карлссон Тайрефорс, Ло Кауппи, Берн Бенгтссон, Мелисса Ферхатович

1 сезон

Почти нормальная семья – это адаптация одноименного бестселлера шведского писателя Маттиаса Эдвардссона.

Мир идеальной семьи рушится, когда 19-летняя дочь оказывается в тюрьме по обвинению в убийстве. Родители хотят любой ценой помочь Стелли, но постепенно понимают, что совсем не знают своего ребенка, как и друг друга.

Готовые

Дата выхода: 30 ноября

В ролях: Ник Зано, Террелл Терренс, Шелли Хеннинг, Си Томас Хауэлл

По сюжету элитная команда специального назначения собирается из разных подразделений вооруженных сил США, чтобы воспрепятствовать смертоносной террористической сети взорвать Лас-Вегас.

Полагая, что миссия успешно завершена, спецназовцы напиваются на праздновании, но теперь реальная угроза заставляет их очень быстро протрезветь.