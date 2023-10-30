В Украине запустят смарт-мобилизацию: что изменится и когда ждать

В Украине хотят запустить так называемую "смарт-мобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно. То есть человек решил, что он хочет служить в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина".

По его словам, будут запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие риски и какое обучение.

"Если оставить заявку и пройти рекрутеров, и тесты, обучение, то точно попадешь в роту ударных дронов и точно попадаешь на ту должность, на которую ты мобилизовал себя. Это очень важно для коммуникации между государством и украинцами о справедливости, о честности и о соблюдение правил", - заверил Федоров.

Министр добавляет, что эта система может уже заработать через один-два месяца.

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