Киевлян и львовян приглашают насладиться пейзажами Подолья из окна старинного вагона

4 ноября ко Дню железнодорожника состоится "Паровозный уикенд" в Гайвороне. На уикенде можно насладиться живописными осенними пейзажами Подолья из окна старинного польского вагона.

Об этом пишет "Укрзалізниця".

Гостям "паровозного уикенда" на Гайворонской узкоколейной железной дороге предлагают:

маршруты поездами под тягой паровозов Гр-336 и №159 №4-95;

вкусный обед: горячая уха и кулеш со шкварками;

благотворительные ярмарки на вокзалах в Гайвороне и Бершаде.

Билеты на ретро-путешествие доступны в приложении "Укрзалізниці", на веб-сайте, чат-ботах "Укрзалізниці" и в кассах вокзалов.

Выбирайте свой поезд и маршрут:

№ 851/852 Гайворон – Бершадь – Гайворон;

№ 853/854 Гайворон – Хащеватое – Гайворон.

Средняя стоимость билета на ретро-поезд в одну сторону – 116 грн для взрослых и 87 грн для детей младше 14 лет.

Также предусматривается трансферное сообщение для удобного доезда и возвращения домой. Уже в продаже билеты на беспересадочные прицепные вагоны Киев – Гайворон и Львов – Гайворон. Отправление поездов из Киева и Львова вечером 3 ноября, из Гайворона назад - вечером 4 ноября.

Фото: Укрзалізниця