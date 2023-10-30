Киевлян и львовян приглашают насладиться пейзажами Подолья из окна старинного вагона

4 ноября ко Дню железнодорожника состоится "Паровозный уикенд" в Гайвороне. На уикенде можно насладиться живописными осенними пейзажами Подолья из окна старинного польского вагона.
Об этом пишет "Укрзалізниця".
Гостям "паровозного уикенда" на Гайворонской узкоколейной железной дороге предлагают:
маршруты поездами под тягой паровозов Гр-336 и №159 №4-95;
вкусный обед: горячая уха и кулеш со шкварками;
Билеты на ретро-путешествие доступны в приложении "Укрзалізниці", на веб-сайте, чат-ботах "Укрзалізниці" и в кассах вокзалов.
Выбирайте свой поезд и маршрут:
Средняя стоимость билета на ретро-поезд в одну сторону – 116 грн для взрослых и 87 грн для детей младше 14 лет.
Также предусматривается трансферное сообщение для удобного доезда и возвращения домой. Уже в продаже билеты на беспересадочные прицепные вагоны Киев – Гайворон и Львов – Гайворон. Отправление поездов из Киева и Львова вечером 3 ноября, из Гайворона назад - вечером 4 ноября.
Фото: Укрзалізниця