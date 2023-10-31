В Киеве пройдет бесплатный интенсив для фудпредпринимателей: как попасть

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Валерия Гуржий
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«Лавка Традиций» совместно с Mastercard предлагают приобщиться к бесплатному трехдневному интенсивному от «Фудпросвета».

Учебный интенсив «Устойчивое развитие для фудпредпринимателей: лекторий, практика, вдохновение» дает возможность получить дополнительный заряд для себя и своего дела на основе практических задач и реальных кейсов бизнеса. Поэтому если вы являетесь действующим владельцем малого бизнеса в сфере фудпредпринимательства, хотите внедрять принципы устойчивого развития и продолжать эффективно работать в условиях нестабильности, присоединяйтесь к интенсиву.

Курс дает базовые знания для устойчивого развития социально ответственного бизнеса и рассчитан на три учебных дня. В течение этого периода вы получите теоретические знания от спикеров-экспертов в своей сфере и узнаете устойчивое развитие, ресурсы и климатические изменения планеты. А еще своими глазами увидите, как создается осознанное фудпредприятие во время экскурсии в один из украинских бизнесов.

Чтобы присоединиться к интенсивности, необходимо заполнить заявку. Отбор участников продолжается по 10 ноября. Интенсив произойдет в Киеве с 24 по 26 ноября. Для обучения будут отобраны 20 участников, которых организаторы выберут по результатам мотивационных писем. Участие в обучении бесплатно благодаря финансовой поддержке компании Mastercard.

Подробные условия участия и информацию об обучении ищите на сайте или по телефону горячей линии: 0800301707 (звонки бесплатные со всех телефонов на территории Украины).

«Лавка Традиций» – это проект поддержки и развития малых производителей, продукцию которых можно приобрести в сети супермаркетов «Сільпо».

«Фудпросвита» – это школа для фудпредпринимателей, желающих создать свой бизнес и развивать его в Украине.

Опубликовано: 31 октября 2023
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