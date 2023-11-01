Куда пойти в Киеве 3-5 ноября: Браты Гадюкины, маркет украинских брендов и виниловая ярмарка

В течение 3-5 ноября пройдут разнообразные события, среди которых: маркет украинских брендов, ярмарка виниловых пластинок, спектакль "37 открыток", вечеринки в Куренях та Closer, выступление группы Братья Гадюкины и Подпольный стендап.

Собрали 11 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

Фото: PinchukArtCentre

В PinchukArtCentre проходит персональная выставка Жанны Кадыровой «Траектории полетов», которая открывается двумя горизонтами Украины: одним, происходящим из прошлого, и другим, движущим настоящее.

Проект рассматривает Украину как находящуюся в процессе самоопределения страну. Уступая место различным траекториям, которые возникают одновременно и часто проходят через акты разрушения или насилия.

Цена: вход свободный

Где: PinchukArtCentre

Когда: до 7 января 2024 года

1 ноября "Месяц Европейского кино" начнется с лекции "Знаковые моменты в истории европейского кино" кинокритика Андрея Алферова. 4-19 ноября в кинотеатре пройдет выставка картин «Жива. Настоящие истории любви», написанные женами павших Героев.

Кроме показов европейских лент, в программу войдут и специальные события. В программе также запланирован День Европейского Артхаусного Кино в Украине, который будет отмечен 12 ноября.

Цена: от 140 грн

Где: Кинотеатр Октябрь, ул. Константиновская, 26

Когда: до 9 декабря

Это история о семье Саттон, живущей в своей собственной реальности. И после восьми лет путешествий за границей их сын Айвери Саттон возвращается домой, чтобы познакомить родных с невестой. Но все не так удобно, как помнит Айвери. Как ни странно, мама и папа, к счастью, не замечают всего творящегося вокруг безумия. Поэтому мы сможем убедиться, что на самом деле можно снова вернуться домой. Просто никогда не знаешь, что найдешь.

Цена: 150 грн

Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Когда: 3 ноября 18:00

Суббота

На ярмарке вы сможете приобрести редкие образцы давно искавших пластинок, а также найти новые произведения от любимых исполнителей. Кроме того, во время ярмарки состоится выставка картин киевского художника Андрея Клишина.

Цена: Вход свободный

Где: Дом кино, улица Саксаганского, 6

Когда: 4 ноября с 11:00

На маркете будут такие бренды: plants044, mashaaletdinovaa, whitesprut, namystynka.your, petitemo, nizhno.ceramics, non.ua, hochoo, vinylotheka.

Цена: Вход свободный

Где: Octo tower, ул. Мечникова, 5

Когда: 4 ноября с 12:00

Представьте себе: когда на улице прохладно, но внутри здания царит тепло от камина и уют. Вас занимает магия звуков от A. Fleming b2b Runov, космичность мелодий от Anikey из Харькова, волшебные вибрации от Anna Aloka, и душевный глубинный саунд от Undersoul. Следует быть частью этого субботнего действа.

Цена: от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 4 ноября с 16:00

Программа концерта называется «Тихо!». Она будет акустической и с большим количеством старых песен.

Цена: 1250 грн

Где: театр "Созвездие"

Когда: 4 ноября 19:00

В этот вечер выступят: Свят Загайкевич, Сергей Степанисько, Игорь Неровный, Александр Жипецкий.

Цена: 250 грн

Где: Underground Standup Club, ул. Золотоворотская 15

Когда: 4 ноября 19:00

В субботу с музыкальным визитом возвращается Карине. Ей составят компанию Борис и Дима Соколовский. В воскресенье здесь лайнап будет не менее особенный, ведь будет бектубек Романа К и Рейсида. А другое бектубек действо от адепта психоделических техно вибраций Bambu и его компаньона, все менее отвечающего своему никнейму диджею Underdog, обладающему небанальной селекцией техно и электро.

Цена: от 250 грн

Где: Closer, ул. Нижнеюрковская, 31

Когда: 4-5 ноября с 16:00

Воскресенье

Специальный показ фильма «Между нами» состоится при участии главных актрис фильма Ирмы Витовской-Ванца и Анастасии Пустовит. История о выборе, который приходится делать между близкими и нравственностью, когда другого варианта развития не существует. Две главные героини фильма – Саша и Аня вынуждены делать этот выбор: Саша по отношению к собственному мужу, Аня – по отношению к сыну. Драматизм ситуации обостряется, когда они оказываются вовлечены в криминал.

Цена: 140 грн

Где: Кинотеатр Октябрь, ул. Константиновская, 26

Когда: 5 ноября 13:30

Beachtwon Exile — фолк-певец из Канады, активно поддерживающий Украину. Он уже приезжал в этом году во Львов и Киев, и в этот раз его песни о любви прозвучат в четырех городах Украины.

Цена: вход свободный

Где: Squat 17b, ул. Терещенковская 17б

Когда: 5 ноября 19:00

Фото: Фонд Виктора Пинчука, Unsplash\Alex Litvin, Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, Unsplash\Ignat Kushanrev, nizhno.ceramics, Undersoul, Братья Гадюкины, Свят Загайкевич