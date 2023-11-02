Польская сеть брендовых вещей со скидками HalfPrice откроет магазин в Украине

Сеть HalfPrice, принадлежащая польской компании CCC, откроет первый флагманский магазин в Украине.

Он заработает 9 ноября в ТРЦ Respublika Park, пишет Ассоциация ритейлеров Украины.

Общая площадь магазина составит более 1800 кв. м. В HalfPrice будут продавать брендовую одежду, обувь, аксессуары, косметика, игрушки и товары для дома известных брендов с существенными скидками.

Такие привлекательные цены возможны благодаря покупателям, которые тесно сотрудничают с марками по всему миру и каждый день ищут самые лучшие предложения. Коллекция в сети постоянно растет и меняется, пояснили в компании.

HalfPrice открылся в Польше в начале мая 2021 года. Сейчас у сети более 100 магазинов в девяти странах Центральной и Восточной Европы — Польше, Чехии, Словакии, Австрии, Хорватии, Словении, Румынии, Латвии и Венгрии.

Фото: warszawa-diaspora.pl