Начальник метрополитена рассказал, когда возобновится строительство метро на Виноградаре

Строительство метро на Виноградаре возобновят после корректировки проекта и смены подрядчика.

Об этом рассказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, пишет "Твоє місто".

С начала войны строительство было остановлено, ведь не было возможности работать на объекте. С начала 2023 подрядчик возобновил работы на открытом участке — в котлованах, чтобы устранить угрозу сползания грунта.

"Подрядчик сделал крепление котлована и на сегодняшний день работы не проводятся потому, что идет корректировка проекта. Кроме того, будут объявлены новые торги на определение нового подрядчика, ведь нынешний договор не будет действителен после корректировки проекта. Вот после этого мы возобновим строительство», - сказал он. он.

Брагинский также добавил, что на сроки строительства влияет война, отсутствие средств, отсутствие большинства мобилизованных в ряды ВСУ строителей.

"Метро будет построено с гарантией в 100 процентов, но оно будет тогда, когда пройдет корректировка, экспертиза и когда подрядчик сможет возобновить работы", - добавил Брагинский.

Ранее мы писали, что Киевская городская прокуратура через суд требует взыскать с генподрядчика строительство метро на Виноградарь еще 79 млн грн финансовых санкций.

А прежде Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию столичной прокуратуры о взыскании с генподрядчика строительства более 139 млн грн в столичный бюджет. Следствие установило, что компания использовала не по целевому назначению средства местного бюджета, которые выделили на финансирование линии метро от станции Сырец до жилмассива Виноградарь.