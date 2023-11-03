На Полтавщине построят четыре мусороперерабатывающих завода

На Полтавщине планируют построить сразу четыре мусороперерабатывающих завода, позволяющих логистически "покрыть" мусоропереработкой всю Полтавщину.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец.

У них будет сразу несколько современных технологий обработки - переработка органических отходов с последующим производством биометана, глубокая сортировка с выделением ресурсоценных материалов и т.д.

Примерно мощности позволят перерабатывать до 500 тыс. тонн отходов в год.

Стоимость такого проекта – около 120-130 млн евро. Для этого будут привлекаться частные инвестиции. Уже ведутся переговоры с европейскими и американскими партнерами.

По данным ОВА, ежегодно в области образуется около 280 тысяч тонн твердых бытовых отходов.