Украинцы смогут получить сертификаты на изучение английского через "єПідтримку"

Украинцы в будущем смогут получать сертификаты для изучения английского языка через "єПідтримку" в рамках национального проекта по популяризации английского языка Future Perfect.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет "Интерфакс".

"Если человек хочет выучить английский, но не имеет финансовых возможностей, то по определенным критериям, которые будут определены в будущем, он сможет автоматически получить сертификат, чтобы с его помощью оплатить работу репетитора или определенные языковые курсы", - сообщил он.

По его словам, финансирование таких статей из госбюджета пока не предусмотрено, однако "многие партнеры готовы помогать".

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