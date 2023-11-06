Украинцы смогут получить сертификаты на изучение английского через "єПідтримку"

7
Валерия Гуржий
share share

Украинцы в будущем смогут получать сертификаты для изучения английского языка через "єПідтримку" в рамках национального проекта по популяризации английского языка Future Perfect.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет "Интерфакс".

"Если человек хочет выучить английский, но не имеет финансовых возможностей, то по определенным критериям, которые будут определены в будущем, он сможет автоматически получить сертификат, чтобы с его помощью оплатить работу репетитора или определенные языковые курсы", - сообщил он.

По его словам, финансирование таких статей из госбюджета пока не предусмотрено, однако "многие партнеры готовы помогать".

Фото: Unsplash\Marvin Meyer

Опубликовано: 06 ноября 2023
share share
Смотрите, какой парк открыли под Киевом с кафе и домиками в английском стиле Смотрите, какой парк открыли под Киевом с кафе и домиками в английском стиле В Киеве дорожают квартиры: в чем причина и какова стоимость В Киеве дорожают квартиры: в чем причина и какова стоимость В Украине запустили проект для женщин, пострадавших от войны В Украине запустили проект для женщин, пострадавших от войны В Украине запустили проект по спасению животных в зимние месяцы В Украине запустили проект по спасению животных в зимние месяцы На дорогах Киева полицейские начали измерять скорость движения транспорта: адреса На дорогах Киева полицейские начали измерять скорость движения транспорта: адреса Киевляне требуют ликвидировать незаконные парковки в центре города Киевляне требуют ликвидировать незаконные парковки в центре города В Луцке отремонтировали модернистское здание: фото В Луцке отремонтировали модернистское здание: фото Возле "Дома с насекомыми" возобновились работы: эскаватор копает очень близко к достопримечательности. Возле "Дома с насекомыми" возобновились работы: эскаватор копает очень близко к достопримечательности.
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.