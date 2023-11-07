На Prometheus появился бесплатный курс по сбору и ремонту дронов

На платформе онлайн-образования Prometheus появился бесплатный базовый курс, который позволит освоить основные знания по инженерии беспилотников и подготовит к сборке и ремонту дронов.
Задача курса – предоставить базовые знания по инженерии БПЛА и привлечь в эту область как можно больше граждан, которые смогут создавать технологические решения для победы Украины.
Для прохождения курса не нужны специальные навыки, только желание внести свой вклад в победу над врагом.
Уникальность курса – в составе экспертов. Часть авторов – носители фундаментальных академических знаний. Наряду с ними курс создавали военные с опытом использования дронов в зоне боевых действий.
Начало курса намечено на 24 ноября, зарегистрироваться можно по ссылке .
Фото: Unsplash\Jason Blackeye