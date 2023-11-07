На Prometheus появился бесплатный курс по сбору и ремонту дронов

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Валерия Гуржий
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На платформе онлайн-образования Prometheus появился бесплатный базовый курс, который позволит освоить основные знания по инженерии беспилотников и подготовит к сборке и ремонту дронов.

Задача курса – предоставить базовые знания по инженерии БПЛА и привлечь в эту область как можно больше граждан, которые смогут создавать технологические решения для победы Украины.

Во время обучения слушатели смогут:

  • овладеть минимально необходимыми для инженеров БПЛА знаниями по основам аэродинамики и метеорологии;
  • узнать о видах БПЛА, их строении, особенностях применения и ремонта;
  • посмотреть, как в реальных условиях происходит техническое обслуживание, усовершенствование или ремонт БПЛА;
  • подготовиться к специализированному обучению и будущему трудоустройству инженерами БПЛА.

Для прохождения курса не нужны специальные навыки, только желание внести свой вклад в победу над врагом.

Уникальность курса – в составе экспертов. Часть авторов – носители фундаментальных академических знаний. Наряду с ними курс создавали военные с опытом использования дронов в зоне боевых действий.

Начало курса намечено на 24 ноября, зарегистрироваться можно по ссылке .

Фото: Unsplash\Jason Blackeye

Опубликовано: 07 ноября 2023
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