На Prometheus появился бесплатный курс по сбору и ремонту дронов

На платформе онлайн-образования Prometheus появился бесплатный базовый курс, который позволит освоить основные знания по инженерии беспилотников и подготовит к сборке и ремонту дронов.

Задача курса – предоставить базовые знания по инженерии БПЛА и привлечь в эту область как можно больше граждан, которые смогут создавать технологические решения для победы Украины.

Во время обучения слушатели смогут:

овладеть минимально необходимыми для инженеров БПЛА знаниями по основам аэродинамики и метеорологии;

узнать о видах БПЛА, их строении, особенностях применения и ремонта;

посмотреть, как в реальных условиях происходит техническое обслуживание, усовершенствование или ремонт БПЛА;

подготовиться к специализированному обучению и будущему трудоустройству инженерами БПЛА.

Для прохождения курса не нужны специальные навыки, только желание внести свой вклад в победу над врагом.

Уникальность курса – в составе экспертов. Часть авторов – носители фундаментальных академических знаний. Наряду с ними курс создавали военные с опытом использования дронов в зоне боевых действий.

Начало курса намечено на 24 ноября, зарегистрироваться можно по ссылке .

Фото: Unsplash\Jason Blackeye