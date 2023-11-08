Центр подготовки операторов БПЛА «Крук» запускает курсы для гражданских: как записаться

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Ирина Маймур
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Гражданских смогут пройти серию однонедельных курсов управления мультироторными дронами. Их запускает центр подготовки операторов БПЛА «Крук».

Об этом пишет The Village Украина.

Курс, длившийся две недели, сократили до одной. Большая часть теоретических занятий перевели в онлайн-формат.

Во время обучения можно будет освоить разведку, корректировку, систему ситуационную осведомленность и координацию, дешифровку и полеты с изучением новейших платформ и приложений.

«Обучение включает в себя освоение базы управления и настройки дрона для работы в гражданских и боевых условиях, особенностей фото- и видеосъемки, ориентирования, проведения разведки, корректировки огня, системы ситуационной осведомленности и координации, настройки и проведения стримов, дешифрования и полеты. И конечно много полетов, где все это усваивается на практике», — прокомментировали изданию в центре подготовки «Крук».

Курс начнется 20 ноября. Записаться на него можно на сайте «Крук» или в Instagram и Facebook .

Фото: центр подготовки операторов БПЛА «Крук»

Опубликовано: 08 ноября 2023
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