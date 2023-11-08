Куда пойти в Киеве 10-12 ноября: маркет Все.Свои, фестиваль вина и сыра и День освобождения Херсона

В течение 10-12 ноября состоятся разнообразные события, среди которых: маркет Все. Свои, сольный концерт комика Антона Стенюка, 3 выставки, вечеринка в Куренях, фестиваль вина и сыра, концерт "Музыка Ханса Циммера и Джона Вильямса при свечах" и День освобождения Херсона.

Собрали 12 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

В Национальном музее Тараса Шевченко с 8 ноября по 3 декабря проходит выставка World Press Photo 2023. Представят результаты международного конкурса World Press Photo — лучшие образцы фотожурналистики и документальной фотографии за 2022 год.

Это работы 24 региональных лауреатов из 23 стран. Среди них и глобальный победитель — украинский фотограф Евгений Малолетка со фотографией "Авиаобстрел роддома в Мариуполе", которую он совершил в окруженном россиянами городе в марте прошлого года.

Цена: от 50 грн

Где: Национальный музей Тараса Шевченко, бульвар Тараса Шевченко, 12

Когда: до 3 декабря с 10:00

Если ты обожаешь фильмы и сериалы, отслеживаешь все яркие моменты красной дорожки, цитируешь любимых персонажей и любишь весело и креативно проводить время в компании друзей - тогда у тебя возможность сыграть вместе в ПабКвиз. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Команды до 6 человек включительно.

Игра состоит из 6 раундов, все объединены общей темой. В раунде – 10 текстовых, графических, аудио или видео вопросов.

Цена: от 200 грн

Где: Urban Grill meat&cider, ул. Хорива, 25/12

Когда: 10 ноября 19:00

В центре современного искусства White World проходит коллективная выставка ко дню рождения художника и основателя галереи Александра Яновича. Она содержит избранные работы более 11 художников, которые являются постоянными резидентами и друзьями заведения. Среди участников – Алексей Малых, Елена Придувалова, Владислав Шерешевский, Петр Сметана, Олег Денисенко, Владислав Крышовский, Ахра Аджинджал.

Цена: вход свободный

Где Центр современного искусства White World, ул. Евгения Чикаленко, 21а.

Когда: до 24 ноября с 11:00

При свете сотен свечей прозвучит легендарная музыка из кино самых титулованных кинокомпозиторов современности.

Вы услышите музыку: Ханса Циммера: "Начало", "Интерстеллар", "Шерлок Холмс", "Гладиатор", "Отпуск по обмену", "Человек дождя". Джона Уильямса: "Список Шиндлера", "Один дома", "Звездные войны", "Гарри Поттер", "Индиана Джонс" и другие. И бонусом для вас прозвучит музыка Джеймса Хорнера: «Титаник», «Аватар», «Легенды осени», «Храброе сердце», «Игры разума» и т.д.

Цена: от 200 грн

Где: Дом кино, улица Саксаганского, 6

Когда: 10 ноября 19:00

В рамках проекта будут представлены мультимедийные и аудиовизуальные инсталляции, перформансы, живопись и другие художественные работы таких авторов: Терезы Барабаш, Сергея Петлюка, Даши Подольцевой и Алексея Шмурака, Антона Саенко, Ивана Светличного, Федора Татьяныча, Максима Ходака, Терезы Яковины и Photinus studio.

Цена: от 60 грн

Где: Художественный Арсенал

Когда: до 25 февраля со среды по воскресенье с 12:00

Суббота

Ко Дню Винодела здесь предлагают подборку лучших вин от Biologist, Cassia Wine, Wine Idea, вина Кулиниченко, Norovilo и Demid и сыров от Сироман, сыроварня Ирины Демьянюк, Добрая ферма Зинка.

Цена: вход свободный

Где: Ресторани современной киевской кухни "Глек"

Когда: 11-12 ноября с 09:00

Более 150 украинских брендов и целый этаж вязаных изделий: удлиненные свитера и кропы, с принтами или оригинальными узорами, на каждый день и для особых случаев. А еще — гольфы, костюмы, платья и юбки, трикотажные свитшоты и худи, шарфы и шапки. И чтобы дополнить ваши актуальные образы – немало курток, пальто, удобной обуви, сумок и украшений.

Цена: вход свободный

Где: Д12, улица Десятинная, 12

Когда: 11-12 ноября с 10:00

В сцене Куреней выступят: Haik aka Florian Schirmacher, Wareika/Germany, Smailov, Mamay.

Цена: от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 11 ноября с 16:00

Фотографка и очень близкая подруга Сквота Настя Теликова собрала щемящие портреты херсонцев, потому что сама родилась в Херсонской области и готова говорить об этом месте, о ситуации тогда и сейчас — всегда.



Приходите посмотреть на невероятные портреты, знакомиться с жителями крепкого города, слушать drum and bass от DJ DB, который родился, построил дом, вырастил сына и посадил дерево в Херсоне. Также покажут очень чувственный документальный фильм от Stepline Agency "A Letter from Kherson" (Режиссер: Алексей Сандаков).



Все донаты с происшествия передадут волонтерскому фонду "Зграя".

Цена: вход свободный

Где: Squat 17b, улица Терещенковская, 17Б

Когда: 11 ноября с 16:00

Воскресенье

Картина будет представлена с записанным саундтреком от ДахаБраха.

Начало сеанса в 15.40.

На международном референдуме кинокритиков в Брюсселе в 1958 году эта лента была названа одним из 12 выдающихся достижений мирового кинематографа. В наиболее авторитетном современном рейтинге лучших фильмов всех времен, проводимом британским журналом Sight & Sound, в результате опроса 846 кинокритиков, историков и режиссеров в 2012 году фильм «Земля» занял 171-е место.

Показ проходит в рамках Дня Европейского Артхаусного кино, который является частью программы Месяца Европейского кино.

Цена: 150 грн

Где: Кинотеатр Октябрь, ул. Константиновская, 26

Когда: 12 ноября с 15:30

На концерте Антон Стенюк будет рассказывать свой лучший материал более чем за пять лет в стендапе на сольном концерте "Востаннє".

Цена: от 300 грн

Где: Отель «Турист»

Когда: 12 ноября с 19:00

Страницы войны, воспоминания о далеком прошлом… А такое ли уж далекое? Кажется, ведь все произошло только вчера. И память сердца – такая живая. Щемящие переживания и она, всевозможная любовь – в спектакле «Наизусть».

Цена: 200 грн

Где: МКЦ им. И. Козловского, улица Крещатик, 50Б

Когда: 12 ноября 16:00

Фото: Евгений Малолетка, Unsplash\Rob Simmons, Unsplash\Camille Brodard, Все.Свои, Smailov, Unsplash\Felix Mooneeram, Антон Стенюк