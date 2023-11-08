ОККО развернула сеть скоростных электрозарядок на главных трассах страны

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Ирина Маймур
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Компания ОККО развернула сеть скоростных электрозарядок мощностью в 120/150 кВт. Их разместили на двух магистральных дорогах — «Киев-Одесса» и «Киев-Львов-Чоп», а также на въезде/выезде из Киева в сторону Полтавы и Харькова.

Об этом сообщают на сайте компании.

Теперь владельцы электроавтомобилей смогут за 40 минут заряжать авто на 80% почти каждые 2 часа за пределами городов.

«В настоящее время наша компания фактически первой системно развивает сеть Ultra Fast Chargers. Сейчас нам удалось охватить две высокопоточные трассы. В перспективе планируем расширение проекта и в других направлениях», — сообщил вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмитриев.

Электроразрядки австрийского производителя, которые размещает компания, могут заряжать несколько автомобилей одновременно. Также ОККО разработала карту с полным список АЗК со скоростными зарядками. У карты есть опция «проложить маршрут».

Партнерами проекта стала компания ТОКА. Она обеспечивает сервисное обслуживание автомобилей. В частности, зарядка авто производится через мобильное приложение ТОКА NETWORK. Оплатить услуги зарядной станции можно через это приложение или терминалы самообслуживания EasyPay, установленные на АЗК.

Подрядить электромобиль можно на 57 комплексах сети ОККО. На 15 из них были установлены скоростные зарядки.

Раньше мы писали, что в Ивано-Франковске установили зарядную станцию с солнечными панелями для электрокаров.

Фото: ОККО

Опубликовано: 08 ноября 2023
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