Во Львове на территории винзавода построят гостиницу, апартаменты и комплекс для отдыха: визуализации

253
Валерия Гуржий
share share

Во Львове выбрали лучший проект развития территории в районе парка Погулянка. Победителем архитектурного конкурса стала концепция львовского бюро "Симметрия".

Об этом пишет Zaxid.net.

По концепции, на территории бывшего винзавода предусмотрено строительство жилья с детсадом, а также спортивно-развлекательный комплекс с сохранением имеющихся элементов бывшей пивоварни, в частности главного фасада, пивных с бочковыми сводами. Кроме жилья на территории построят апарт-отель, а под всей территорией застройки обустроят подземный паркинг.

Территория жилой застройки и детского сада предусмотрена полностью пешеходной. Главная аллея, соединяющая внутренние дворы домов, запроектирована с возможностью доступа спецтехники к зданиям, а велоджорожки и пешеходные межквартальные дорожки будут переплетаться со тропами лесопарка Погулянки.

Территория проектирования охватывает территорию бывшего винзавода общей площадью 4,67 га по ул. Прогулка, 26-26а.

Отмечается, что по данным реестра прав на недвижимое имущество, с августа 2023 года здания бывшего винзавода принадлежат ООО «Аттельмайер-Инвест», являвшейся заказчиком организации архитектурного конкурса. Компания зарегистрирована всего два месяца назад и принадлежит бывшему главному налоговику Львовщины Оресту Витику и львовскому предпринимателю Андрею Солтысу.

В начале XIX ст. на этой территории было имение адвоката Франциска Венглинского. Впоследствии имение приобрели ресторатор Иоганн Дистль и пивовар Иоганн Кляйн. В советское время имение превратили в завод по розливу вина «Укрвино». Винзавод прекратил работу в 1999 году, а в 2017 году на территории возник масштабный пожар, уничтоживший значительную часть имущества. С тех пор территория винзавода была заброшена.

Фото: Визуализация застройки, проект студии «Симметрия»

Опубликовано: 09 ноября 2023
share share
Киевсовет согласовал создание сквера в честь Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло Киевсовет согласовал создание сквера в честь Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло Во Львове демонтировали три советских памятника с «Холма славы» Во Львове демонтировали три советских памятника с «Холма славы» В ТРЦ "Lavina Mall" и "Respublika Park" открылись магазины H&M В ТРЦ "Lavina Mall" и "Respublika Park" открылись магазины H&M Возле метро «Лукьяновская» демонтировали два больших киоска Возле метро «Лукьяновская» демонтировали два больших киоска В Кривом Роге открыли кото-кафе со спасенными животными В Кривом Роге открыли кото-кафе со спасенными животными На Софийской площади установят новогоднюю елку за счет меценатов На Софийской площади установят новогоднюю елку за счет меценатов Ошибки, которые чаще всего совершают мужчины - проверьте, знаете ли вы их Ошибки, которые чаще всего совершают мужчины - проверьте, знаете ли вы их Куда пойти в Киеве 10-12 ноября: маркет Все.Свои, фестиваль вина и сыра и День освобождения Херсона Куда пойти в Киеве 10-12 ноября: маркет Все.Свои, фестиваль вина и сыра и День освобождения Херсона
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.