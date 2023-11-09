Во Львове на территории винзавода построят гостиницу, апартаменты и комплекс для отдыха: визуализации

Во Львове выбрали лучший проект развития территории в районе парка Погулянка. Победителем архитектурного конкурса стала концепция львовского бюро "Симметрия".

Об этом пишет Zaxid.net.

По концепции, на территории бывшего винзавода предусмотрено строительство жилья с детсадом, а также спортивно-развлекательный комплекс с сохранением имеющихся элементов бывшей пивоварни, в частности главного фасада, пивных с бочковыми сводами. Кроме жилья на территории построят апарт-отель, а под всей территорией застройки обустроят подземный паркинг.

Территория жилой застройки и детского сада предусмотрена полностью пешеходной. Главная аллея, соединяющая внутренние дворы домов, запроектирована с возможностью доступа спецтехники к зданиям, а велоджорожки и пешеходные межквартальные дорожки будут переплетаться со тропами лесопарка Погулянки.

Территория проектирования охватывает территорию бывшего винзавода общей площадью 4,67 га по ул. Прогулка, 26-26а.

Отмечается, что по данным реестра прав на недвижимое имущество, с августа 2023 года здания бывшего винзавода принадлежат ООО «Аттельмайер-Инвест», являвшейся заказчиком организации архитектурного конкурса. Компания зарегистрирована всего два месяца назад и принадлежит бывшему главному налоговику Львовщины Оресту Витику и львовскому предпринимателю Андрею Солтысу.

В начале XIX ст. на этой территории было имение адвоката Франциска Венглинского. Впоследствии имение приобрели ресторатор Иоганн Дистль и пивовар Иоганн Кляйн. В советское время имение превратили в завод по розливу вина «Укрвино». Винзавод прекратил работу в 1999 году, а в 2017 году на территории возник масштабный пожар, уничтоживший значительную часть имущества. С тех пор территория винзавода была заброшена.

Фото: Визуализация застройки, проект студии «Симметрия»