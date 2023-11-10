В Украине создают рисованную компьютерную игру о Голодоморе

Украинская команда Stellarium анонсировала игру Famine Way (Голодный Путь), которая расскажет о мертвой деревне на Харьковщине во времена Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом пишет dev.ua.

«Famine Way — это история о голоде, отчаянии, горе и надежде. Эти ужасные события будут показаны точке зрения главной героини — маленькой Аленки и ее спутника-аиста», — говорят разработчики игры.

Основа игрового процесса — выживание протагонистов, юной осиротевшей

Елены и раненого аиста, а также преодоление их пути: побег из

родной деревни в поисках близких. Путешествие насыщено глубоким

нарративом и аутентичным аудиовизуальным подходом.

В игре отсутствуют традиционные элементы коммуникации как диалоги, описания и стычки, поэтому на первый план выходит исследование игрового мира через предметы окружения и музыку.

Действие Famine Way происходит во время голодной зимы 1932-33 года в селе Переясновка на Харьковщине.

«Деревня, которая попала в черный список, означает: голодная смерть ждет каждого его жителя», — объясняют авторы игры.

История начинается спасением раненой птицы, которая становится утешением и другом для Елены. После потери матери и сестры от голода девочка делает важное решение уходить из голодного села. Опасное происшествие наполнено голодом, страхом и надеждой найти пропавших брата и отца.

Во время поездки игрок будет должен искать ресурсы для выживания и взаимодействовать с другими персонажами во время кат-сцен. Информация от них поможет в прохождении. На локациях есть скрытые места и возможность узнавать больше о своем пути и персонажах игры.

«Кем станет Елена и что ждет ее и ее спутника в конце — неизвестно. Или это будет счастливое воссоединение семьи, или спутники уснут от голода вечным сном? Дополнительные истории и сюжетные линии будут основаны на реальных историях очевидцев или исторических событиях. Для этого использованы интерактивные титры в конце игры, где в документальном стиле изложено больше о Голодоморе», - говорят разработчики.

Они делают акцент на авторском рисованном стиле Famine Way и музыке, которая является «неотъемлемой частью компенсирующей атмосферы.

отсутствие текста». Отмечается, что основным источником саундтрека выступает фольклор – колыбельные, обрядовые песни и другие попевки Харьковщины.

Одним из элементов игры будет свирель Елены, которую ей подарил отец. Игрок сможет исполнять на ней мелодии, чтобы развеять уныние или противостоять паническим атакам героини.

Своей игрой разработчики хотят способствовать распространению общенационально-международной акции зажжения свечей в День памяти жертв Голодомора. Указывается, что каждое добавление игры в список желаний в Steam конвертируется в свечу, которая зажжется ежегодно в неделю памяти.

Разработчики рассчитывают, что прохождение Famine Way займет 2-3 часа. Релиз запланирован на август 2024 г. на PC и смартфонах, где она будет стоить $11,99 и $2,99 соответственно. Однако для Украины будет действовать региональная цена – 229 грн на PC и 99 грн на Mobile.