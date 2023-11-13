Музей Булгакова могут исключить из реестра памятников национального значения

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Валерия Гуржий
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Дом, в котором жил писатель Михаил Булгаков по адресу Андреевский спуск, 13, в Киеве может быть исключен из реестра памятников национального значения.

Об этом рассказал временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, пишет "Укринформ".

"Дом Булгакова на Подоле в городе Киеве занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины именно как место, где проживал писатель Булгаков. Он, очевидно, должен остаться в реестре памятников, как пример исторической архитектуры Киева конца XIX века. Без сомнения, мы будем рассматривать исключение этого объекта из реестра памятников национального значения с возможным перенесением в реестр объектов местного значения", - сказал он.

Карандеев отметил, что здание музея Булгакова в Киеве является одним из 14 недвижимых объектов культурного наследия национального значения, чей статус может быть изменен.

Напомним, что 30 августа Национальный союз писателей Украины обнародовал заявление, инициировав дискуссию о закрытии на Подоле музея Михаила Булгакова из-за якобы антиукраинской позиции писателя. Директор музея ответила на это, что позиция героев романа и самого писателя могли отличаться.

Впоследствии министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что музей и памятник не стоит трогать.

Опубликовано: 13 ноября 2023
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