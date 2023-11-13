20 мозаик Львова получат международный памятникохранный знак «Голубой щит»

Во Львове 20 мозаик отметят международным памятникоохранным знаком «Голубой щит».

Об этом сообщила и.о. руководителя управления охраны исторической среды ЛГС Наталья Алексеева, пишет "Твой город".

Известно, что в настоящее время ознаменовано уже несколько мозаик, в том числе на ул. Медовой Пещеры, 71, ул. Промышленной, 39 и ул. Керченской, 8.

«Еще в 2019 году горсовет сформировал список ценных мозаик, но меняются владельцы зданий с мозаиками и вопрос сохранения этих произведений не держится в фокусе. Поэтому, для усиления информирования о ценности и сохранении этих мозаик как объектов культурного наследия, мы решили описать их эмблемой «Голубой щит», – отметила Наталья Алексеева.

Из имеющихся средств заказали 20 табличек. На остальных мозаиках эмблему «Голубой щит» планируют разместить в конце этого – начале следующего года.

Голубой щит – это защитная эмблема Гаагской конвенции об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция была ратифицирована в 1954 году 130 странами мира. Вместе с двумя ее протоколами является основным международным соглашением, устанавливающим правила защиты культурного наследия во время вооруженных конфликтов.

Фото: Роман Балук