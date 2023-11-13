20 мозаик Львова получат международный памятникохранный знак «Голубой щит»

41
Валерия Гуржий
share share

Во Львове 20 мозаик отметят международным памятникоохранным знаком «Голубой щит».

Об этом сообщила и.о. руководителя управления охраны исторической среды ЛГС Наталья Алексеева, пишет "Твой город".

Известно, что в настоящее время ознаменовано уже несколько мозаик, в том числе на ул. Медовой Пещеры, 71, ул. Промышленной, 39 и ул. Керченской, 8.

«Еще в 2019 году горсовет сформировал список ценных мозаик, но меняются владельцы зданий с мозаиками и вопрос сохранения этих произведений не держится в фокусе. Поэтому, для усиления информирования о ценности и сохранении этих мозаик как объектов культурного наследия, мы решили описать их эмблемой «Голубой щит», – отметила Наталья Алексеева.

Из имеющихся средств заказали 20 табличек. На остальных мозаиках эмблему «Голубой щит» планируют разместить в конце этого – начале следующего года.

Голубой щит – это защитная эмблема Гаагской конвенции об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция была ратифицирована в 1954 году 130 странами мира. Вместе с двумя ее протоколами является основным международным соглашением, устанавливающим правила защиты культурного наследия во время вооруженных конфликтов.

Фото: Роман Балук

Опубликовано: 13 ноября 2023
share share
В 2024 году из бюджета Киева на обустройство транспортных развязок и метро на Виноградарь выделят 1,3 млрд грн В 2024 году из бюджета Киева на обустройство транспортных развязок и метро на Виноградарь выделят 1,3 млрд грн В Киеве открыли два новых заведения I Love Kebab: на Крещатике и Контрактовой площади В Киеве открыли два новых заведения I Love Kebab: на Крещатике и Контрактовой площади На Оболони автобусный маршрут № 41-Д будет курсировать с изменениями: схема движения На Оболони автобусный маршрут № 41-Д будет курсировать с изменениями: схема движения На Дарнице завершили обустройство кольцевой развязки: фото На Дарнице завершили обустройство кольцевой развязки: фото Картину украинского художника Ивана Марчука продали на аукционе Sotheby's Картину украинского художника Ивана Марчука продали на аукционе Sotheby's Житомир прошел прошлую зиму почти без блекаутов. Как ему это удалось Житомир прошел прошлую зиму почти без блекаутов. Как ему это удалось В Коломые уничтожили уникальный модернистский интерьер аптеки В Коломые уничтожили уникальный модернистский интерьер аптеки В Киеве подрядчик разворовал средства, выделенные на восстановление музея Т. Шевченко В Киеве подрядчик разворовал средства, выделенные на восстановление музея Т. Шевченко
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.