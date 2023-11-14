В Украине запустили бесплатный онлайн-курс по созданию дронов-камикадзе

Учебный проект Victory Drones и производитель дронов Vyriy Drone запустили бесплатный инженерный онлайн-курс «Народный FPV».

Во время него будут учить собирать FPV-дрон, сообщили в соцсетях Victory Drones.

Курс продлится две недели и будет состоять из 7 лекций. Во время него инженеры будут передавать участникам знания, необходимые для сбора и настройки 7-дюймового FPV дрона-камикадзе.

Обучение бесплатно, однако компоненты, инструменты и материалы для него нужно будет приобрести самостоятельно.

Во время курса будут предоставлять доступ ко всем учебным материалам и сообществу инженеров, где можно будет совещаться, задавать вопросы и делиться успехами.

Все созданные участниками дроны будут проверяться инструкторами Victory Drones.

«Все дроны должны проходить проверку качества сборки и полевые испытания с весом. И эту проверку мы берём на себя. После успешного тестирования дрон будет передан военным и сразу уедет на фронт», — сообщают в Victory Drones.

Первая группа слушателей уже закончила обучение. Следующие группы будут начинать обучение с периодичностью ориентировочно раз в 2 недели.

Чтобы зарегистрироваться на курс необходимо перейти по ссылке.

Фото: Facebook Victory Drones