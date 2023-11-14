В Украине запустили бесплатный онлайн-курс по созданию дронов-камикадзе

366
Ирина Маймур
share share

Учебный проект Victory Drones и производитель дронов Vyriy Drone запустили бесплатный инженерный онлайн-курс «Народный FPV».

Во время него будут учить собирать FPV-дрон, сообщили в соцсетях Victory Drones.

Курс продлится две недели и будет состоять из 7 лекций. Во время него инженеры будут передавать участникам знания, необходимые для сбора и настройки 7-дюймового FPV дрона-камикадзе.

Обучение бесплатно, однако компоненты, инструменты и материалы для него нужно будет приобрести самостоятельно.

Во время курса будут предоставлять доступ ко всем учебным материалам и сообществу инженеров, где можно будет совещаться, задавать вопросы и делиться успехами.

Все созданные участниками дроны будут проверяться инструкторами Victory Drones.

«Все дроны должны проходить проверку качества сборки и полевые испытания с весом. И эту проверку мы берём на себя. После успешного тестирования дрон будет передан военным и сразу уедет на фронт», — сообщают в Victory Drones.

Первая группа слушателей уже закончила обучение. Следующие группы будут начинать обучение с периодичностью ориентировочно раз в 2 недели.

Чтобы зарегистрироваться на курс необходимо перейти по ссылке.

Фото: Facebook Victory Drones

Опубликовано: 14 ноября 2023
share share
На левом берегу Киева откроется каток площадью 1600 м² На левом берегу Киева откроется каток площадью 1600 м² Возле «Дома с насекомыми» возобновили строительные работы, несмотря на запретные предписания. Возле «Дома с насекомыми» возобновили строительные работы, несмотря на запретные предписания. Магазин H&M откроется в ТРЦ River Mall 16 ноября Магазин H&M откроется в ТРЦ River Mall 16 ноября В Киеве демонтируют киоск с фалафелем от Ияда на мусульманском рынке В Киеве демонтируют киоск с фалафелем от Ияда на мусульманском рынке Минобороны и Lobby X запустили проект рекрутинга в Вооруженные силы Минобороны и Lobby X запустили проект рекрутинга в Вооруженные силы В Нью-Йорке открылась первая галерея украинского современного искусства В Нью-Йорке открылась первая галерея украинского современного искусства В Броварах демонтировали чеканку, созданную отцом художницы Жанны Кадыровой В Броварах демонтировали чеканку, созданную отцом художницы Жанны Кадыровой Для военных и гражданских: 7 мест, где обучают управлять дроном Для военных и гражданских: 7 мест, где обучают управлять дроном
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.