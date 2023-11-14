В ТРЦ Gulliver в скором времени откроется первый в Украине научный цирк

Музей науки Малой академии наук Украины вместе с ТРЦ Gulliver запускают первый в Украине научный цирк.

В цирке будет научное шоу «Атом в действии» — об интересных преобразованиях бытовых предметов и рассекречивании известных фокусов. А также много личного взаимодействия с интересными экспонатами, как рассматривание оптических иллюзий.

Научный цирк будет работать с 28 ноября по конец января. Приходить можно со среды по воскресенье с 12:00 до 17:00. Участие бесплатно при предварительной регистрации .

Где: Спортивная площадь, 1-А, 4 этаж ТРЦ Gulliver.

Фото: ТРЦ Gulliver