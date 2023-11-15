Куда пойти в Киеве 17-19 ноября: выступление Ницо Потворно, Ночь в КПИ и гастро-винная дегустрация

В течение 17-19 ноября состоятся разнообразные события, среди которых: выступление Ницо Потворно и Kurs Valüt, спектакль "Кицюня", Подпольный киноклуб, открытие двух выставок, гастро-винная дегустация, театрализованная экскурсия "Ночь в КПИ" и краш-курс по домедицинской помощи .
Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.
Экспозиция насчитывает три комнаты. В настоящее время фонд реализует полный цикл эвакуации: от заявки на горячую линию до создания достойных условий в безопасном месте.
Главными экспонатами являются фотографии с выездов бригад в прифронтовые населенные пункты. Они сделаны в Днепре, Покровске, Краматорске, Часовом Яре, Бахмуте, Лимане, Авдеевке, Херсоне, Гуляй-Поле, Умани и Сумской области. Каждая из них демонстрирует деятельность экипажей, которая часто остается вне инфопространства многих людей.
Цена: вход свободный
Где: Галерея протестного искусства Музея Майдана, улица Липская, 16
Когда: до 10 декабря со вторника по неделю с 11:00 до 18:00
На киевском сольнике музыканты презентуют несколько песен из будущего третьего альбома, а также гостей ждет увлекательное визуальное шоу от Pavlo Sirko из Photinus Studio.
Цена: от 450 грн
Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41
Когда: 17 ноября в 19:00
16 ноября в галерее Avangarden откроется выставка "Открытая мастерская" украинского скульптора Андрея Опришко. Гостей экспозиции приглашают создать артобъекты собственноручно.
Проект "Открытая мастерская" состоит из скульптурных барельефов из глины и дерева, аутентичной керамики, графики и живописи, которые помогают ощутить прикосновение к возрастному опыту наших предков. Экспозиция раскрывает влияние традиционной культуры на формирование идентичности современного украинского.
Цена: вход свободный
Где: Авангарден, ул. Сечевых Стрельцов, 23а
Когда: до 17 декабря с 13:00
Вы попробуете вино Божоле от 4-х разных виноделий в сопровождении закусок от Très Francais и сможете насладиться его свежестью, энергией, балансом - сравнить и выбрать свой вкус.
Цена: 950 грн
Где: Très Francais, ул. Костелная, 3
Когда: 17 ноября в 19:00
Trukhaniv runday - это пробежаться 5 км по наиболее безопасной и экологической беговой локации в Киеве, встретить беговых друзей, познакомиться с опытными атлетами, приобщиться к беговому сообществу, узнать самые интересные беговые мероприятия, найти тренировочный клуб в своем районе и весело провести время в дружеской компании.
При этом бегать не является обязательным условием, но очень ценится волонтерская помощь: засекать время, сканировать участников, раздавать токены, фотографировать и проводить разминку/заминку, потому что runday – это социальный проект.
Цена: вход свободный
Где: Труханов остров на пересечении ул. Парковой и ул.Трухановской
Когда: 18 ноября в 08:45
Боевой медик и руководитель медицинской миссии ОО Стая на Востоке Алексей Юдкевич научит на практике, как поступать в критических ситуациях: эвакуация раненых, поражение дыхательных путей, остановка кровотечений.
Для посещения воркшопа необходимо заполнить регистрацию по ссылке .
Цена: вход свободный
Где: Squat 17b, улица Терещенковская, 17Б
Когда: 18 ноября в 12:00
Шепот Фестирудзы «Французская симфония» рисуем с просеккой. Событие пройдет по адресам: Фудхол «Сильпо» Resto: ТРЦ Respublika Park, ул. Кольцевая дорога, 1, ТРЦ River Mall, ул. Днепровская набережная, 12 ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а.
Цена: 500 грн
Где: ТРЦ Respublika Park, ТРЦ River Mall, ТРЦ Gulliver
Когда: 18 ноября в 14:00
Курени Мечтательные. Лайнап: Asika, Aidentique, Musetouch, Off night.
Цена: от 300 грн
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 18 ноября в 16:00
Мастер безобразного слова снова зажжет теплом холодный зал народного дома Лукьяновки непредсказуемым комедийным и музыкальным шоу по мотивам последнего миниальбома «А может это я?»
Часть прибыли будет передана в фонд Musicians Defend Ukraine.
Цена: от 450 грн
Где: Малая Опера, ул. Дегтяревская, 5
Когда: 18 ноября в 18:00
К 125-летию Национального университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» возвращается программа вечерних театрализованных экскурсий «Ночь в Киевском политехническом институте. 125».
Планирование и построение корпусов Киевской Политехники, Шулявская республика, быт студентов и профессоров КПИ, Игорь Сикорский и воздухоплавание, КПИ во времена Первой мировой войны и Украинской революции - все это ждет зарегистрированных на Ночь в КПИ.
Цена: вход свободный
Где: Первый корпус КПИ
Когда: 18 ноября с 18:00
Иммерсивная вечеринка в стиле Америки 1920-х. Вас ждет музыка того времени, танцы, бар с коктейлями по оригинальным историческим рецептам, покерный стол, фотозона и небольшая шоу-программа.
Цена: от 300 грн
Где: Attic Space, бульвар Шевченко 36а
Когда: 19 ноября с 17:00
В этот раз комики будут обсуждать фильм "Люди в черном". В этот вечер на сцене: Юра Коломиец, Свят Загайкевич, Артур Петров, Игорь Неровный и Костя Трембовецкий.
Цена: 400 грн
Где: Generator
Когда: 19 ноября 19:00
Патрик – жестокий и безжалостный убийца, держащий в страхе всю Ирландию. Он не знает ни пощады, ни сентиментов. Как ураган он мчится по стране, сметая все и всех на своем пути. И есть только одно существо во всем мире, к которому Патрик испытывает настоящие чувства. Но с ней происходит беда, и под прицел мстителя-мясника попадает целый остров.
Цена: 250 грн
Где: Сцена 6, улица Васильковская, 1
Когда: 19 ноября 18:00
Фото: Unsplash\Melissa Walker Horn, Kurs Valüt, Unsplash\Emma Simpson, Unsplash\Marcelo Leal, Usplash\Elena Mozhvilo