Куда пойти в Киеве 17-19 ноября: выступление Ницо Потворно, Ночь в КПИ и гастро-винная дегустрация

В течение 17-19 ноября состоятся разнообразные события, среди которых: выступление Ницо Потворно и Kurs Valüt, спектакль "Кицюня", Подпольный киноклуб, открытие двух выставок, гастро-винная дегустация, театрализованная экскурсия "Ночь в КПИ" и краш-курс по домедицинской помощи .

Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

Экспозиция насчитывает три комнаты. В настоящее время фонд реализует полный цикл эвакуации: от заявки на горячую линию до создания достойных условий в безопасном месте.

Главными экспонатами являются фотографии с выездов бригад в прифронтовые населенные пункты. Они сделаны в Днепре, Покровске, Краматорске, Часовом Яре, Бахмуте, Лимане, Авдеевке, Херсоне, Гуляй-Поле, Умани и Сумской области. Каждая из них демонстрирует деятельность экипажей, которая часто остается вне инфопространства многих людей.

Цена: вход свободный

Где: Галерея протестного искусства Музея Майдана, улица Липская, 16

Когда: до 10 декабря со вторника по неделю с 11:00 до 18:00

На киевском сольнике музыканты презентуют несколько песен из будущего третьего альбома, а также гостей ждет увлекательное визуальное шоу от Pavlo Sirko из Photinus Studio.

Цена: от 450 грн

Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Когда: 17 ноября в 19:00

16 ноября в галерее Avangarden откроется выставка "Открытая мастерская" украинского скульптора Андрея Опришко. Гостей экспозиции приглашают создать артобъекты собственноручно.

Проект "Открытая мастерская" состоит из скульптурных барельефов из глины и дерева, аутентичной керамики, графики и живописи, которые помогают ощутить прикосновение к возрастному опыту наших предков. Экспозиция раскрывает влияние традиционной культуры на формирование идентичности современного украинского.

Цена: вход свободный

Где: Авангарден, ул. Сечевых Стрельцов, 23а

Когда: до 17 декабря с 13:00

Вы попробуете вино Божоле от 4-х разных виноделий в сопровождении закусок от Très Francais и сможете насладиться его свежестью, энергией, балансом - сравнить и выбрать свой вкус.

Цена: 950 грн

Где: Très Francais, ул. Костелная, 3

Когда: 17 ноября в 19:00

Суббота

Trukhaniv runday - это пробежаться 5 км по наиболее безопасной и экологической беговой локации в Киеве, встретить беговых друзей, познакомиться с опытными атлетами, приобщиться к беговому сообществу, узнать самые интересные беговые мероприятия, найти тренировочный клуб в своем районе и весело провести время в дружеской компании.

При этом бегать не является обязательным условием, но очень ценится волонтерская помощь: засекать время, сканировать участников, раздавать токены, фотографировать и проводить разминку/заминку, потому что runday – это социальный проект.

Цена: вход свободный

Где: Труханов остров на пересечении ул. Парковой и ул.Трухановской

Когда: 18 ноября в 08:45

Боевой медик и руководитель медицинской миссии ОО Стая на Востоке Алексей Юдкевич научит на практике, как поступать в критических ситуациях: эвакуация раненых, поражение дыхательных путей, остановка кровотечений.

Для посещения воркшопа необходимо заполнить регистрацию по ссылке .

Цена: вход свободный

Где: Squat 17b, улица Терещенковская, 17Б

Когда: 18 ноября в 12:00

Шепот Фестирудзы «Французская симфония» рисуем с просеккой. Событие пройдет по адресам: Фудхол «Сильпо» Resto: ТРЦ Respublika Park, ул. Кольцевая дорога, 1, ТРЦ River Mall, ул. Днепровская набережная, 12 ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а.

Цена: 500 грн

Где: ТРЦ Respublika Park, ТРЦ River Mall, ТРЦ Gulliver

Когда: 18 ноября в 14:00

Курени Мечтательные. Лайнап: Asika, Aidentique, Musetouch, Off night.

Цена: от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 18 ноября в 16:00

Мастер безобразного слова снова зажжет теплом холодный зал народного дома Лукьяновки непредсказуемым комедийным и музыкальным шоу по мотивам последнего миниальбома «А может это я?»

Часть прибыли будет передана в фонд Musicians Defend Ukraine.

Цена: от 450 грн

Где: Малая Опера, ул. Дегтяревская, 5

Когда: 18 ноября в 18:00

К 125-летию Национального университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» возвращается программа вечерних театрализованных экскурсий «Ночь в Киевском политехническом институте. 125».

Планирование и построение корпусов Киевской Политехники, Шулявская республика, быт студентов и профессоров КПИ, Игорь Сикорский и воздухоплавание, КПИ во времена Первой мировой войны и Украинской революции - все это ждет зарегистрированных на Ночь в КПИ.

Цена: вход свободный

Где: Первый корпус КПИ

Когда: 18 ноября с 18:00

Воскресенье

Иммерсивная вечеринка в стиле Америки 1920-х. Вас ждет музыка того времени, танцы, бар с коктейлями по оригинальным историческим рецептам, покерный стол, фотозона и небольшая шоу-программа.

Цена: от 300 грн

Где: Attic Space, бульвар Шевченко 36а

Когда: 19 ноября с 17:00

В этот раз комики будут обсуждать фильм "Люди в черном". В этот вечер на сцене: Юра Коломиец, Свят Загайкевич, Артур Петров, Игорь Неровный и Костя Трембовецкий.

Цена: 400 грн

Где: Generator

Когда: 19 ноября 19:00

Патрик – жестокий и безжалостный убийца, держащий в страхе всю Ирландию. Он не знает ни пощады, ни сентиментов. Как ураган он мчится по стране, сметая все и всех на своем пути. И есть только одно существо во всем мире, к которому Патрик испытывает настоящие чувства. Но с ней происходит беда, и под прицел мстителя-мясника попадает целый остров.

Цена: 250 грн

Где: Сцена 6, улица Васильковская, 1

Когда: 19 ноября 18:00

Фото: Unsplash\Melissa Walker Horn, Kurs Valüt, Unsplash\Emma Simpson, Unsplash\Marcelo Leal, Usplash\Elena Mozhvilo