"Эпицентр" откроет ТРЦ в Буче и Чабанах с арендными галереями и ресторанами

"Эпицентр" планирует открыть ТРЦ Bucha Gallery с арендной частью в Буче уже в следующем году.

Об этом сообщила на мероприятии Retail Expo 2023 руководитель департамента развития ТРЦ компании «Эпицентр» Екатерина Весна, пишет Forbs.

Его общая площадь составит 97 000 кв. м, а площадь самого «Эпицентра» – 51 500 кв. м. Там планируется открытие 10 ресторанов. Он строится вместо ТЦ, разрушенного во время оккупации города. Проект планируют реализовать в новом для компании архитектурном концепте.

Компания также озвучила название еще одного ТРЦ с арендной галереей, который откроется под Киевом – ТРЦ Green Gallery. Он будет расположен в поселке Чабаны и станет первым ТРЦ для компании.

Основными "якорями" ТРЦ на Одесском шоссе будут продовольственный супермаркет Food Market, детский развлекательный центр, Intersport, магазин электроники и бытовой техники "ЦеТе", магазин товаров для дома и декора "Галереи Деко", детский магазин E.PIC, а также бытовые услуги "Мультисервис" и "Дом воды", "Аптека 100+" и другие.

Цель проекта – максимально объединить пространство арендной галереи и зону расположения концептуальных отделов сети «Эпицентр»,

Совокупная площадь двух ТРЦ Bucha Gallery и Green Gallery с арендными галереями, которые должны открыться в Киевской области в 2024 году, составит 193 000 кв. м.

Фото: All Retail