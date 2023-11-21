"Укрзалиця" назначила 14 новых рейсов на 2024 год

181
Валерия Гуржий
share share

В новом графике движения поездов на 2024 год "Укрзалізниця" назначила 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

Новый график движения поездов на 2024 год разрабатывается с учетом отзывов пассажиров. Основной акцент был сделан на улучшении дефицитных соединений: международных и горных.

Среди ключевых обновлений международного направления:

  • - назначение нового поезда №119/120 Днепр — Хелм с удобной стыковкой в направлении Варшавы, что на целых 4 часа ускоряет дорогу для днепрян в столицу Польши по сравнению с сообщением через Перемышль;
  • - развитие хабового сообщения через Чоп: новые международные поезда Чоп - Вена и Чоп - Прага стыкуются с рядом поездов по Украине.

Назначен также ряд внутренних маршрутов по Украине:

  • №51/52 Одесса — Запорожье, который будет курсировать через день, давая в том числе днепрянам дополнительную опцию поездки в Одессу.
  • №129/130 Кременчуг - Черновцы, который будет курсировать через день. Черновцы впервые получат прямое сообщение с Кременчугом и альтернативную возможность добраться до Киева и других городов на пути следования.
  • №216/215 Запорожье — Черновцы, который будет ежедневно курсировать и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем.
  • №193/192 Кривой Рог - Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Криворожья с Карпатами.
  • №345/346 Ужгород — Черновцы, который будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славске.
  • №28/27 Киев — Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением.
  • №145/146 Сумы — Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья.
  • №365/366 Луцк — Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой. А еще Львов получит максимально удобное сообщение с горной местностью.
  • №368/367 Луцк — Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачево и Чопом.
  • Интерсити №747/748 Киев — Тернополь будет курсировать ежедневно и даст комфортное утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей.
  • Интерсити №745/746 Киев — Львов, гарантирующий долгожданное утреннее сообщение Львова и Киева.

Кроме того, популярные поезда "Укрзалізниці", которые имели успех в прошлом графике, становятся ежедневными: №5/6 Запорожье - Ясиня, №40/39 Запорожье - Солотвино и поезд Луцк - Ужгород, который в новом графике получил новую нумерацию 368/367 .

Также улучшение графиков и маршрутов касается ряда поездов популярных горных направлений как единственной безопасной локации для восстановления и перезагрузки украинцев.

Так, например, поезд №25/26 Одесса — Рахов получил более удобную вечернюю отправку из Одессы в 18:20 вместо 14:02, а маршрут поезда №357/358 Киев — Ворохта будет продлен до станции Ясиня, откуда начинаются популярные рейсы в горы. .

Фото: Укрзалізниця

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 21 ноября 2023
share share
На Киевщине заброшенное общежитие превратили в дом для ВПЛ На Киевщине заброшенное общежитие превратили в дом для ВПЛ У Золотых ворот открылся стритфуд «Колобок Бо»: с онигири и матчей У Золотых ворот открылся стритфуд «Колобок Бо»: с онигири и матчей В музее в Пирогово отреставрировали соломенную мельницу В музее в Пирогово отреставрировали соломенную мельницу В Украине запустили бесплатную детскую онлайн-библиотеку В Украине запустили бесплатную детскую онлайн-библиотеку Киевская компания возместит полмиллиона гривен за вырубленные в Голосеевском районе деревья Киевская компания возместит полмиллиона гривен за вырубленные в Голосеевском районе деревья В Ирпене открыли новый мост вместо подорванного, где во время окупации эвакуировались тысячи людей В Ирпене открыли новый мост вместо подорванного, где во время окупации эвакуировались тысячи людей Украинский инженер возглавил Марсианскую исследовательскую станцию в США Украинский инженер возглавил Марсианскую исследовательскую станцию в США 25 моментов, которые следует создать для себя до конца года 25 моментов, которые следует создать для себя до конца года
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.