"Укрзалиця" назначила 14 новых рейсов на 2024 год

В новом графике движения поездов на 2024 год "Укрзалізниця" назначила 14 новых рейсов: 11 внутренних и 3 международных.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

Новый график движения поездов на 2024 год разрабатывается с учетом отзывов пассажиров. Основной акцент был сделан на улучшении дефицитных соединений: международных и горных.

Среди ключевых обновлений международного направления:

- назначение нового поезда №119/120 Днепр — Хелм с удобной стыковкой в направлении Варшавы, что на целых 4 часа ускоряет дорогу для днепрян в столицу Польши по сравнению с сообщением через Перемышль;

- развитие хабового сообщения через Чоп: новые международные поезда Чоп - Вена и Чоп - Прага стыкуются с рядом поездов по Украине.

Назначен также ряд внутренних маршрутов по Украине:

№51/52 Одесса — Запорожье, который будет курсировать через день, давая в том числе днепрянам дополнительную опцию поездки в Одессу.

№129/130 Кременчуг - Черновцы, который будет курсировать через день. Черновцы впервые получат прямое сообщение с Кременчугом и альтернативную возможность добраться до Киева и других городов на пути следования.

№216/215 Запорожье — Черновцы, который будет ежедневно курсировать и соединит Буковину с Ивано-Франковском, Львовом, Днепром и Запорожьем.

№193/192 Кривой Рог - Ясиня, который будет курсировать через день и впервые соединит прямым сообщением Криворожья с Карпатами.

№345/346 Ужгород — Черновцы, который будет ежедневно курсировать и позволит восстановить историческое прямое сообщение Закарпатья с Буковиной через популярный горнолыжный курорт в Славске.

№28/27 Киев — Мукачево, заложенный в расписании на пиковые даты, соединит столицу со Славском и Закарпатьем новым дневным сообщением.

№145/146 Сумы — Рахов даст сообщение севера с горнолыжными курортами Прикарпатья и Закарпатья.

№365/366 Луцк — Рахов позволит жителям Луцка и Ровно получить сообщение с Моршином, Долиной, Калушем, Франковском, Яремче, Буковелем, Ворохтой. А еще Львов получит максимально удобное сообщение с горной местностью.

№368/367 Луцк — Ужгород даст сообщение Луцку со Львовом, Мукачево и Чопом.

Интерсити №747/748 Киев — Тернополь будет курсировать ежедневно и даст комфортное утреннее и вечернее сообщение для жителей Тернополя, Хмельницкого, Винницы со столицей.

Интерсити №745/746 Киев — Львов, гарантирующий долгожданное утреннее сообщение Львова и Киева.

Кроме того, популярные поезда "Укрзалізниці", которые имели успех в прошлом графике, становятся ежедневными: №5/6 Запорожье - Ясиня, №40/39 Запорожье - Солотвино и поезд Луцк - Ужгород, который в новом графике получил новую нумерацию 368/367 .

Также улучшение графиков и маршрутов касается ряда поездов популярных горных направлений как единственной безопасной локации для восстановления и перезагрузки украинцев.

Так, например, поезд №25/26 Одесса — Рахов получил более удобную вечернюю отправку из Одессы в 18:20 вместо 14:02, а маршрут поезда №357/358 Киев — Ворохта будет продлен до станции Ясиня, откуда начинаются популярные рейсы в горы. .

Фото: Укрзалізниця