Куда пойти в Киеве 24-26 ноября: Жадан и Собаки, маркет Все.Свои и дегустация вин в Squat

В течение 24-26 ноября пройдут разнообразные события, среди которых: выступление группы "Жадан и Собаки", открытие выставки, посвященной Революции Достоинства, выставка цифрового и медиа искусства, маркет Все. Свои, спектакль "Наблюдатель" в Театре на Подоле, концерт "Музыка легендарных композиторов Голливуда" и Почти интеллектуальное шоу.

Собрали 12 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

Музей Майдана совместно с Украинским Домом открыл выставку "Майдан: рождение мечты. Первый бой", чтобы почтить 10-летие Революции Достоинства.

Вы сможете вспомнить ход событий, увидеть оригинальные вещи майдановцев, уникальные артефакты протестов, воспроизведенные отдельные локации инициатив Майдана и произведения революционного искусства. Вас ждут дискуссионные площадки, кинопоказы, мастер-классы и экскурсии.

Цена: 80 грн, 40 грн льготный

Где: Национальный центр "Украинский Дом", ул. Крещатик, 2

Когда: с 21 ноября по 3 декабря, вторник – воскресенье 11:00-19:00

Жизнь непредсказуема — сейчас ты сидишь за бумагами, строишь планы на будущее, а через мгновение… Приходит письмо от тети: «Приезжай. Я умираю”. Ты мчишься к ней — прощаться и ждать наследства, наплювавши на запреты шефа. Открываешь дверь и попадаешь в дом, где остановилось время, а каждое твое сегодня – в ожидании завтра.

Цена: 300 грн

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 А,Б,

Когда: 24 ноября в 18:00

Музей истории города Киева совместно с коллекционеркой старинных елочных украшений Мариной Лукьяновой представляют выставку «Киевская елка от XIX в. - к настоящему», которая позволит посетителям окунуться в атмосферу рождественского Киева разных периодов.

На выставке будут представлены образцы елочных украшений из личной коллекции Марины Лукьяновой с середины XIX века и до 90-х годов ХХ века. Многие из них имеют уникальную историю и эксклюзивны. В рамках выставки будут проводиться экскурсии от ведущих научных сотрудников музея и кураторов проекта, а также мастер-классы для детей и взрослых.

Цена: 180 грн полный, 90 грн льготный

Где: Музейно-выставочный центр Музея истории города Киева, ул. Богдана Хмельницкого, 7

Когда: с 23 ноября по 4 февраля 2024, среда-воскресенье 12:00-19:00

Три удивительных, легендарных композитора Голливуда, но каждый с совершенно разной историей и стилем. В исполнении Национального академического духового оркестра Украины вы услышите самые известные саундтреки к всемирно известным кинохитам Голливуда.

В концерте будут звучать саундтреки к фильмам "Гладиатор", "Пираты Карибского моря", "Интерстеллар", "Шерлок Голмс", "Индиана Джонс", "Звездные Войны", "Один Дома", "Титаник", "Аватар" и другие произведения. этих выдающихся композиторов.

Цена: 300 грн

Где: Краков, Русановская набережная 12

Когда: 24 ноября в 19:00

В Музее истории города Киева состоится выставка «Ubiennale: Пробуждение», посвященная пробуждению сознания во время войны.

Среди экспонатов представят инсталляции, видеоарты и AR-экспонаты цифрового и медиаискусства. Более 15 работ покажут в VR-шлемах. Также на выставке представят аудиовизуальные перформансы и будет представлена панель обсуждений с участием художников и кураторов из Украины, Испании, Германии, Франции, Чехии, Италии и Польши.

Цена: вход свободный

Где: Музей истории города Киева, улица Богдана Хмельницкого, 7

Когда: с 23 ноября по 3 декабря, со среды по воскресенье с 12:00–19:00

Большой концерт группы "Жадан и Собаки". Также на концерте состоится презентация альбома "Радиолуч".

Цена: 1190 грн

Где: Стерео Плаза, пр-т. Лобановского, 119

Когда: 24 ноября в 19:00

Довженко-Центр представляет в Киеве подборку анимационных фильмов, посвященную цензуре, пропаганде и попыткам создателей им противостоять.

В рамках программы покажут следующие работы:

"Демагог" (1968, реж. Владимир Гончаров);

"Колумб причаливает к берегу" (1967, Давид Черкасский);

"Марс XX" (1969, реж. Ирина Гурвич);

"Самый дорогой рисунок" (1975, реж. Ефрем Пружанский);

"Рокировка/Лень" (1979, реж. Евгений Сивокинь);

"Король Черепах" (1988, реж. Цезарь Оршанский);

"Последний бой" (1989, реж. Александр Викен)

"Правда крупным планом" (1988, реж. Владимир Гончаров).

Цена: 150 грн

Где: кинотеатр KINO 42

Когда: 24 ноября в 20:00, 25-26 ноября в 18:30

Суббота

На «Маркете заботы» вы сможете поддержать украинские бренды покупками и почувствовать их заботу благодаря скидкам от –10 до –50% и специальным предложениям.

Более 180 украинских производителей на маркете представят немало вещей: теплую одежду, комфортную обувь, аксессуары, украшения и косметику. Много красоты для вашего дома: керамика, текстиль, декор, свечи, книги, канцелярия и игрушки. И вкусная еда для вашего стола: сладости, напитки, сыры и мясные изделия, соусы и джемы.

Цена: вход свободный

Где: Д12, улица Десятинная, 12

Когда: 25-26 ноября с 10:00

Лайнап: A.Fleming, Danny Boy, Dmit Kidz, Moojev.

Цена: от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 25 ноября с 16:00

Вы сможете послушать историю и продегустировать молодые французские вина с профессиональным сомелье Павлом Мнухиным. На летнем баре сквот-энтузиасты предложат вам попробовать молодые домашние вина Киевщины.



Все донаты будут переданы на покупку боевого дрона для подразделения аэроразведки.

Цена: лекция бесплатная , дегустация 500 грн

Где: Squat 17b, ул. Терещенковская 17б

Когда: 25 ноября с 16:00

Воскресенье

За звание умнейшего комика на этот раз будут бороться: Настя Зухвала, Дядя Женя, Игорь Неровный, Александр Качура. Ведущий – Свят Загайкевич.

Цена: 400 грн

Где: Фотостудия "Пандора"

Когда: 26 ноября с 19:00

«Женщина в Берлине» – это иммерсивное представление, созданное с целью развенчать имперские мифы и выйти из тени победоносства. Углубимся в контекст этой истории, созданной по мотивам дневника анонима, чтобы переосмыслить исторические события.

После спектакля «Женщина в Берлине» на сцене Малого театра состоится интересный разговор между соавторками подкаста о культуре «Пока без названия» Анастасией Евдокимовой и Богданой Неборак.

Цена: 600 грн

Где: Украинский малый драматический театр, улица Олеся Гончара, 33

Когда: 26 ноября с 16:00

Фото: Вечерний Киев, Unsplash\ Jose G. Ortega Castro , Театр на Подоле, Unsplash\Samuel Sianipar, Жадан и собаки, Unsplash\Jeremy Yap, Все.Свои, Настя Зухвала, Украинский малый драматический театр