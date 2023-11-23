В Киевской области планируют построить предприятие по переработке отходов от разрушенных зданий

В Киевской области в рамках пилотного проекта обращения с отходами, которые образовались в результате разрушений, вызванных боевыми действиями, планируется построить предприятие по переработке отходов, обустроить для него площадку и фиксировать план переработки.
Об этом сообщили в КОВА.
Все отходы, полученные в результате демонтажа разрушенных объектов, размещены на 31 площадке для временного хранения на территории Киевщины.
В рамках реализации Пилотного проекта договорились, что японская сторона предоставляет Киевской области оборудование для переработки отходов и помогает с обеспечением использования вторичного сырья и контроля качества.
Основные цели проекта:
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