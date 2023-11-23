В Киевской области планируют построить предприятие по переработке отходов от разрушенных зданий

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Валерия Гуржий
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В Киевской области в рамках пилотного проекта обращения с отходами, которые образовались в результате разрушений, вызванных боевыми действиями, планируется построить предприятие по переработке отходов, обустроить для него площадку и фиксировать план переработки.

Об этом сообщили в КОВА.

Все отходы, полученные в результате демонтажа разрушенных объектов, размещены на 31 площадке для временного хранения на территории Киевщины.

В рамках реализации Пилотного проекта договорились, что японская сторона предоставляет Киевской области оборудование для переработки отходов и помогает с обеспечением использования вторичного сырья и контроля качества.

Основные цели проекта:

  1. Создание плана действий по дальнейшему хранению и переработке отходов от разрушений. В частности, определение пунктов назначения для вторичного сырья, создание надлежащего проектирования для места временного хранения, определение графика обработки и т.п.
  2. Расширение зоны внедрения проекта на всей территории Украины после внедрения на территории Киевской области.
  3. Улучшение технологии переработки отходов от разрушений.

Фото: Unsplash\Sigmund

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Опубликовано: 23 ноября 2023
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