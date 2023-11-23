У сирецкого парка откроется зоокафе Woof-Woof

25 ноября в ЖК «Город цветов» откроется зоокафе Woof-Woof. В заведении будет представлено меню для собак.

В заведение не только можно, но и нужно приходить с песиками. Здесь работники понимают не только человеческие потребности, но и потребности четырехлапого друга.

В зоокафе можно полакомиться кофе с десертами, а собачка — полезным и натуральным лакомством.

Цены: студень с индейкой (собачье меню) - 10 грн, лепешка с говядиной и морковью (собачье меню) - 8 грн, капучино - от 45 грн.

График работы: 08:00-21:00

Где: ул. Тираспольская, 60

Фото: cafewoofwoof