В Лос-Анджелесе состоится ярмарка украинских производителей

Платформа i am u are проведет ярмарку украинских производителей в разных сферах в Лос-Анджелесе.

Ярмарка продлится с 30 ноября по 3 декабря. На нем будут представлены 180 украинских производителей в области технологий, моды, искусства, этнологии и предметного дизайна.

Все средства по продаже билетов будут переданы Nova Ukraine в поддержку образовательных проектов в Украине.

Кроме отечественных бизнесов, на события будет представлен раздел “Трансцендентная Украина”, который будет содержать 9 экспонатов, представляющих определенный аспект украинской культуры: выдающегося художника, эпоху, ремесло или традиционный праздник.

Этой выставкой проект направлен на привлечение внимания к самым известным украинским технологическим бизнесам и компаниям, предоставляющим решение.

Фото: i am u are