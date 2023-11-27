В Лос-Анджелесе состоится ярмарка украинских производителей

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Валерия Гуржий
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Платформа i am u are проведет ярмарку украинских производителей в разных сферах в Лос-Анджелесе.

Ярмарка продлится с 30 ноября по 3 декабря. На нем будут представлены 180 украинских производителей в области технологий, моды, искусства, этнологии и предметного дизайна.

Все средства по продаже билетов будут переданы Nova Ukraine в поддержку образовательных проектов в Украине.

Кроме отечественных бизнесов, на события будет представлен раздел “Трансцендентная Украина”, который будет содержать 9 экспонатов, представляющих определенный аспект украинской культуры: выдающегося художника, эпоху, ремесло или традиционный праздник.

Этой выставкой проект направлен на привлечение внимания к самым известным украинским технологическим бизнесам и компаниям, предоставляющим решение.

Фото: i am u are

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Опубликовано: 27 ноября 2023
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