Антиутопии, ужасы, комедии и аниме: 20 лучших сериалов 2023 года

Сериальный год почти подошел к концу. В декабре нас ждет несколько увлекательных телеисторий, но мы уже можем подвести итоги лучших сериалов, которые мы смотрели в 2023 году. Детальнее – в подборке БЖ.

Рой

В ролях: Доминик Фишбек, Хлоя Бейли, Дамсон Идрис, Рики Томсон, Пэрис Джексон, Билли Айлиш

Хоррор от Дональда Гловера предлагает отправиться на поиски ответа на вопрос, насколько далеко может зайти восхищение своим кумиром. Девушка Дре грезит известной поп-звездой (подозрительно напоминающей Бейонсе) и готова к чему-либо ради своей страсти. Даже к насилию.

Консультант

В ролях: Кристоф Вальц, Бриттани о'Грейди, Нет Вулфф, Эйми Карреро

Снятый по мотивам одноименного романа Бентли Литли сериал рассказывает об эксцентричном консультанте, которого нанимает крупная IT-компания после смерти гендиректора. Несмотря на то, что консультант должен упростить работу и оптимизировать процессы внутри фирмы, он становится настоящей проблемой для сотрудников.

Ссора

В ролях : Стивен Ян, Али Вонг, Джозеф Ли, Янг Мазино, Дэвид Чоу

Комедийный сериал "Ссора" рассказывает, собственно, о ссоре между двумя незнакомцами. Конфликт разворачивается между амбициозной бизнес-вумен и подрядчиком-неудачником, не поделившим дорогу, и перерастает в настоящую коварную охоту друг на друга.

Дейзи Джонс и The Six

В ролях : Райли Кио, Сэм Клафлин, Тимоти Олифант, Камила Морроне, Суки Вотергаус

Псевдодокументальный мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Тейлора Джвенкинса Рейда. Речь в нем идет о выдуманной рок-группе 1970-х годов. Как музыканты пришли к славе? Как на них повлиял пик популярности? Почему начались конфликты, приведшие к распаду группы? Обо всем этом – в мокьюментарии "Дейзи Джонс и The Six".

Любовь и смерть

В ролях: Элизабет Олсен, Джесси Племонс, Кристен Риттер, Патрик Фьюджит

О Кэнди Монтгомери и ее поступке уже есть сериал "Кэнди", снятый годом ранее. Впрочем, он не получил такого зрительского признания, как новая телеадаптация истории, произошедшая в 1980-х годах в США. Тогда образцовая домохозяйка с идеальным топором семьей убила подругу, с мужем которой закрутила роман.

Маленький огонек

В ролях: Бел Паули, Билли Булле, Джо Коул, Лив Шрайбер

Биографический мини-сериал "Маленький огонек" посвящен Мип Гиз, которая в 1940 годах скрывала еврейскую девочку Анну Франк. Именно Гиз нашла дневник Анны, в котором описаны все ужасы войны.

Миссис Дэвис

В ролях: Бетти Гилпин, Джейк Макдорман, Энди Макквин, Эли Генри 1 сезон

Абсурдистский сериал повествует о монахине, которой выпала судьба обрести Священный Грааль. В этом путешествии ей приходится противостоять искусственному интеллекту по имени Миссис Дэвис, который убедил всех, что преодолел войну и голод во всем мире.

Последние из нас

В ролях : Педро Паскаль, Белла Рэмзи

Экранизация компьютерных игр – это всегда рискованная идея, впрочем “Последние из нас” стали исключением. Сериал завоевал много поклонников благодаря интересному сюжету и игре главных героев. По сюжету Джоэл должен передать небольшой груз за пределы карантинной зоны, на которые делится мир после массовой эпидемии. Грузом оказывается девочка, вместе с которой Джоэл отправляется в опасное путешествие.

Переполненная комната

В ролях: Том Холланд, Аманда Сейфрид

"Переполненная комната" - не первая попытка экранизации романа Дэниела Киза "Таинственная история Билли Миллигана". Главные герои сериала – пациент Дэнни Салливана и его врач Рия. В Дэнни – множественное расстройство личности и Рия всеми силами пытается ему помочь.

Терапия

В ролях: Харрисон Форд, Лилан Боуден, Джейсон Сигел, Криста Миллер, Майкл Юри, Джессика Уильямс

Комедийный сериал от создателей Теда Лассо рассказывает о психотерапевте, который переживает личностный кризис и решает говорить пациентам то, что думает. Такой метод приносит неожиданные результаты и изменяет не только жизнь клиентов Джимми, но и его собственную.

Бункер

В ролях : Дэвид Ойелоуо, Рашида Джонс, Ребекка Фергюсон, Харриет Уолтер, Йен Глен.

Сериал "Бункер", снятый в жанре постапокалипсиса, - экранизация одноименной книги Хью Хоуи. Он рассказывает о мире будущего, где люди вынуждены жить под землей в гигантском бункере, поскольку уверены, что внешний мир токсичен и непригоден для жизни.

Уроки химии

В ролях: Бри Ларсон, Льюис Пуллман, Эйджа Наоми Кинг, Бо Бриджес

Главная героиня телеадаптации одноименной книги Бонни Гармус – ученый-химик Элизабет Зотт. Она мечтает о научной карьере, однако на улице 1960-е годы, когда женщинам отводилась только роль домохозяйки, жены и матери. Однако Элизабет не сдается и начинает вести кулинарное шоу, делающее из нее звезду национального масштаба.

Падение дома Ашеров

В ролях: Фрэнк Лангелла, Мэри Макдоннелл, Брюс Гринвуд, Марк Хэмилл, Карла Гуджино

Жуткая экранизация одноименного рассказа Эдгара Аллана По рассказывает о династии, владеющей фармацевтической компанией. Но за фасадом семейного изобилия кроется скрытая правда о том, как его получили брат с сестрой – основатели бизнеса. И за это им приходится платить высокую цену.

Милое дитя

В ролях: Юлика Енкинс, Ким Ридле, Найла Шуберт, Юстус фон Донаньи, Гейли Луиза Джонс

Главная героиня годами находилась в плену у маньяка. вместе с двумя детьми она жила в небольшой комнате, где за ними присматривал жестокий мужчина, позволявший есть и пользоваться туалетом только в определенное время. Однажды женщине вместе с девочкой удается убежать. С каждой серией эта история обрастает все большими подробностями, что делает ее крайне запутанной и загадочной.

Королева Шарлотта: История Бриджертонов

В ролях : Индия Амартейфио, Кори Милкрист, Мишель Фэйрли, Арсем Томас

Спин-офф сериала "Бриджертоны" рассказывает о королеве Шарлотте, а точнее о ее становлении как монарха. Когда она была юной немецкой принцессой, она обручилась с английским королем Георгом против своей воли. Молодожены быстро влюбились друг в друга, но на пути к счастью возникла неожиданная угроза – король имеет тайну, которую строго оберегает весь дворец.

Голубоглазый самурай

Роли озвучили : Патрик Галлахер, Ален Юи, Брайан Такахаси, Рэндалл Пак, Бренда Сонг

Увлекательное аниме "Голубоглазый самурай" уже поставили в один уровень по знаку качества с другим щедевром от Netflix - "Аркейн". Самурай – это история человека, который становится на путь мести через детские образы. Действие разворачивается в Японии 17 века. Из-за ярко-голубых глаз Мизу считают изгоем, но он не готов смириться с этим и становится настоящим мастером меча.

Связанные насмерть

В ролях: Рэйчел Вайс, Поппи Лию, Майкл Чернус, Дженнифер Эль

Сериальный римейк триллера Дэвида Кроненберга рассказывает о сестрах-близнецах, работающих гинекологинями. Обе роли сыграла Рэйчел Вайс. Ее героини проводят сомнительные с нравственной стороны процедуры, чтобы изменить течение беременности у женщин, и хотят открыть свой роддом.

One Piece. Большой куш

В ролях : Иньяки Годой, Эмили Радд, Винсент Риган

Телеадаптация одноименной манги Эйитиро Оды стала одним из популярнейших сериалов Netflix в этом году. По сюжету капитан Луффи вместе со своей командой отправляется в путешествие по океану Гранд-Лайн, чтобы найти Ван-Пис – легендарное сокровище, которое сделает его Королем Пиратов.

Асока

В ролях : Розарио Доусон, Наташа Лю Бордиццо, Уэс Четхэм, Хайден Кристенсен, Мэри Элизабет Уинстед

Сериал "Асока", который является частью медиафраншизы "Звездные войны" и спин-офом телесериала "Мандалорец", знакомит зрителя с бывшей ученицей Дарта Вейдера Асокой. Она пытается разобраться в своей жизни после трагических потерь и найти внутренние силы для преодоления трудностей в мире после апокалипсиса.

Покерфейс

В ролях : Наташа Лионн, Эдриан Броуди, Рон Перлман, Колтон Райан, Меган Сури, Брэндон Майкл Холл

В центре истории сериала «Покерфейс» — работница казино Чарли Кейл, обладающая способностью определять, когда человек лжет. Она путешествует по своим разным городам, где встречает новых персонажей, а заодно и расследует различные преступления.