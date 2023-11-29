Куда пойти в Киеве 1-3 декабря: Монатик, Onuka и Tvorchi, открытие катка и маркет украинских брендов

В течение 1-3 декабря пройдут разнообразные события, среди которых: выступление Монатика, Дзидзьо, Onuka, Tvorchi, Русланы и других исполнителей, Рождественская ярмарка в КультМотиве, открытие катка возле Арт-завода Платформа, Подпольный стендап, маркет украинских брендов и спектакль в Малом театре.

Собрали 11 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

Программа:

выступления звезд ежедневно: Оля Полякова, Дзидзьо, Onuka, Циферблат и другие артисты;

Secret Guest: особый гость на третий день. Любимый артист тысяч украинцев – его имя вы узнаете 1 декабря в первый день фестиваля;

открытие новых магазинов – 100 тысяч квадратных метров для шопинга;

розыгрыш подарков;

мастер-классы, лекции.

Цена: вход свободный

Где: Blockbuster Mall

Когда: 1-3 декабря с 14:00

Кроме катка на локации будет сотни фонариков, рассыпанных как звезды, горячие напитки, вкусности и сказочная атмосфера наполнят ваши сердца теплом и уютом.

Цена: 300 грн

Где: Арт-завод Платформа

Когда: с 1 декабря с 10:00

Суббота

"Дома fest" объединит большое количество производителей и брендов из разных отраслей: одежда, обувь, декор, экопродукты, мебель, винтаж, украшения, товары для домашних любимцев, канцелярия, аксессуары, косметика, хендмейд, текстиль, игрушки, книги и другое.

Также вас ждут мастер-классы, dj-сеты, крутые фотозоны и многие отечественные бренды.

Цена: от 150 грн

Где: Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15

Когда: 2-3 декабря с 10:00

Народные мастера уже наполнили свои изделия рождественской энергией и ждут встречи в музее, чтобы теплыми руками раздать ее в украинские дома и семьи. Дедушки, соломенные пауки, звезды и ангелы, свечи и подсвечники, медовые пряники, праздничные скатерти и гончарная посуда помогут создать особенно теплое чувство праздника.

Цена: 50 грн

Где: Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара", ул. Лаврская, 19

Когда: 2-3 декабря с 11:00

Что там будет: апсайкл одежда, украшения, сладенькая, аромасвечки, керамика, книги, сувениры и продукция, которая подойдет под новогодние и рождественские подарки.

Цена: вход свободный

Где: КультМотив, ул. Набережно-Крещатицкая, 31/36

Когда: 2-3 декабря с 14:00

Для вас будут выступать: барабанщики Rhythmmen, Demchuk, Kadnay, Anna Trincher, Alena Omargalieva, Shumei, Скрябин, Tvorchi, Руслана и Kozak Sustem.

Цена: вход свободный

Где: Lavina Mall

Когда: 2 декабря с 14:00

Лайнап: Sasha Trey, Awl Alexander b2b Yamex, Alex P b2b Luschn.

Цена: от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 2 декабря с 16:00

В преддверии своего 90-летия украинский архитектор Флориан Юрьев получает плохие новости. Государство сдало в аренду застройщику его главное архитектурное произведение — «Летучую тарелку» на Лыбидской площади в Киеве.

Теперь здесь должен появиться очередной торговый центр. С помощью молодых архитекторов и активистов Флориан решает сорвать эту сомнительную сделку. Вместе они погружаются в борьбу за наследие модернизма с коррумпированными чиновниками и скандальными застройщиками.

Цена: 100 грн

Где: Кинопространство Украинского Дома

Когда: 2 декабря 16:00

Выступление исполнителя Monatik будет проходить в рамках тура "Арт-Терапия". В течение концерта будут дополнительно проводиться различные специальные активности, направленные на сбор средств для украинцев.

Цена: от 1000 грн

Где: Osocor Residence

Когда: 2 декабря 18:00

Воскресенье

«Холодная мята» – простой душевный разговор о простых, но так важных для каждого вещах: отношения между людьми, поиски самих себя, любовь, дружбу, невнятная грусть и большие радости.

Цена: 500 грн

Где: Украинский малый драматический театр, улица Олеся Гончара, 33

Когда: 3 декабря 18:00

В этот вечер выступят: Свят Загайкевич, Настя Зухвала , Александр Жипецкий, Дядя Женя.

Цена: 250 грн

Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15,

Когда: 3 декабря 18:30

Фото: Onuka, Арт-завод платформа, Дома fest, Unsplash\Chad Madden, Tvorchi, Sasha Trey, Monatik, Украинский малый драматический театр, Свят Загайкевич