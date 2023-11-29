Куда пойти в Киеве 1-3 декабря: Монатик, Onuka и Tvorchi, открытие катка и маркет украинских брендов

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Валерия Гуржий
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В течение 1-3 декабря пройдут разнообразные события, среди которых: выступление Монатика, Дзидзьо, Onuka, Tvorchi, Русланы и других исполнителей, Рождественская ярмарка в КультМотиве, открытие катка возле Арт-завода Платформа, Подпольный стендап, маркет украинских брендов и спектакль в Малом театре.

Собрали 11 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

Дзидзьо и Onuka на фестивале в Blockbuster Mall

Программа:

  • выступления звезд ежедневно: Оля Полякова, Дзидзьо, Onuka, Циферблат и другие артисты;
  • Secret Guest: особый гость на третий день. Любимый артист тысяч украинцев – его имя вы узнаете 1 декабря в первый день фестиваля;
  • открытие новых магазинов – 100 тысяч квадратных метров для шопинга;
  • розыгрыш подарков;
  • мастер-классы, лекции.

Цена: вход свободный
Где: Blockbuster Mall
Когда: 1-3 декабря с 14:00

Открытие катка возле Арт-завода Платформа

Кроме катка на локации будет сотни фонариков, рассыпанных как звезды, горячие напитки, вкусности и сказочная атмосфера наполнят ваши сердца теплом и уютом.

Цена: 300 грн
Где: Арт-завод Платформа
Когда: с 1 декабря с 10:00

Суббота

Маркет украинских брендов "Дома fest"

"Дома fest" объединит большое количество производителей и брендов из разных отраслей: одежда, обувь, декор, экопродукты, мебель, винтаж, украшения, товары для домашних любимцев, канцелярия, аксессуары, косметика, хендмейд, текстиль, игрушки, книги и другое.

Также вас ждут мастер-классы, dj-сеты, крутые фотозоны и многие отечественные бренды.

Цена: от 150 грн
Где: Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15
Когда: 2-3 декабря с 10:00

Ярмарка к Святому Николаю в Музее Гончара

Народные мастера уже наполнили свои изделия рождественской энергией и ждут встречи в музее, чтобы теплыми руками раздать ее в украинские дома и семьи. Дедушки, соломенные пауки, звезды и ангелы, свечи и подсвечники, медовые пряники, праздничные скатерти и гончарная посуда помогут создать особенно теплое чувство праздника.

Цена: 50 грн
Где: Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара", ул. Лаврская, 19
Когда: 2-3 декабря с 11:00

Рождественская ярмарка в КультМотиве

Что там будет: апсайкл одежда, украшения, сладенькая, аромасвечки, керамика, книги, сувениры и продукция, которая подойдет под новогодние и рождественские подарки.

Цена: вход свободный
Где: КультМотив, ул. Набережно-Крещатицкая, 31/36
Когда: 2-3 декабря с 14:00

Tvorchi, Shumei, Руслана и другие в Lavina Mall

Для вас будут выступать: барабанщики Rhythmmen, Demchuk, Kadnay, Anna Trincher, Alena Omargalieva, Shumei, Скрябин, Tvorchi, Руслана и Kozak Sustem.

Цена: вход свободный
Где: Lavina Mall
Когда: 2 декабря с 14:00

Sasha Trey и Alex P b2b Luschn в Куренях

Лайнап: Sasha Trey, Awl Alexander b2b Yamex, Alex P b2b Luschn.

Цена: от 300 грн
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 2 декабря с 16:00

Спецпоказ фильма "Бесконечность за Флорианом" в Украинском Доме

В преддверии своего 90-летия украинский архитектор Флориан Юрьев получает плохие новости. Государство сдало в аренду застройщику его главное архитектурное произведение — «Летучую тарелку» на Лыбидской площади в Киеве.

Теперь здесь должен появиться очередной торговый центр. С помощью молодых архитекторов и активистов Флориан решает сорвать эту сомнительную сделку. Вместе они погружаются в борьбу за наследие модернизма с коррумпированными чиновниками и скандальными застройщиками.

Цена: 100 грн
Где: Кинопространство Украинского Дома
Когда: 2 декабря 16:00

Монатик

Выступление исполнителя Monatik будет проходить в рамках тура "Арт-Терапия". В течение концерта будут дополнительно проводиться различные специальные активности, направленные на сбор средств для украинцев.

Цена: от 1000 грн
Где: Osocor Residence
Когда: 2 декабря 18:00

Воскресенье

Холодная мята в Малом театре

«Холодная мята» – простой душевный разговор о простых, но так важных для каждого вещах: отношения между людьми, поиски самих себя, любовь, дружбу, невнятная грусть и большие радости.

Цена: 500 грн
Где: Украинский малый драматический театр, улица Олеся Гончара, 33
Когда: 3 декабря 18:00

Подпольный стендап

В этот вечер выступят: Свят Загайкевич, Настя Зухвала , Александр Жипецкий, Дядя Женя.

Цена: 250 грн
Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15,
Когда: 3 декабря 18:30

Фото: Onuka, Арт-завод платформа, Дома fest, Unsplash\Chad Madden, Tvorchi, Sasha Trey, Monatik, Украинский малый драматический театр, Свят Загайкевич

Собираетесь куда-нибудь на выходных?
Опубликовано: 29 ноября 2023
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