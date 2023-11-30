С 1 декабря лесничества Киевщины и Житомирщины начнут продавать новогодние елки

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Валерия Гуржий
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С 1 декабря в лесных хозяйствах Житомирщины и Киевщины стартуют продажи новогодних деревьев.

Об этом сообщили в Московском лесном офисе.

Все хвойные деревца выращены на специальных новогодних плантациях. Лесовики заботливо ухаживали за ними в течение всего периода выращивания и проводили специальное кронирование, чтобы елки были густыми и пышными.

В этом году филиалы ГП "Леса Украины" в Житомирской и Киевской подготовили к продаже почти 18 тысяч деревьев. В ассортименте – сосна и ель обычные. Доступны также варианты в горшках – для тех, кто предпочитает удобство и легкость в уходе за праздничным деревцем, а также – желает впоследствии высадить его в саду или во дворе.

Цены остались на уровне прошлого года и колеблются от 70 до 350 грн в зависимости от размера. В наличии деревья от 0,5 до 3 метров. Каждое новогоднее дерево имеет специальную идентификационную бирку. Она содержит уникальный цифровой номер, по которому можно проверить законность происхождения конкретного дерева.

Убедиться в этом можно с помощью вебсайта. Для этого нужно ввести цифровой номер с ее бирки, без указания серии. Затем вы сможете узнать, в каком именно лесничестве было заготовлено это дерево. Такая система позволяет бороться с незаконными вырубками деревьев в украинских лесах, особенно в период новогодних праздников.

Приобрести елки можно на специально оборудованных площадках. Контакты, по которым можно узнать подробную информацию и купить новогоднее деревце.

Киевщина:

  • Белоцерковское лесное хозяйство – 0985052598
  • Богуславское лесное хозяйство – 0680378713
  • Бориспольское лесное хозяйство – 0673018276
  • Высшедубечанское лесное хозяйство – 0660169337
  • Дымерское лесное хозяйство – 0970987645
  • Иванковское лесное хозяйство – 0671717159
  • Киевское лесное хозяйство – 0444231456
  • Макаровское лесное хозяйство – 0501679065
  • Полесское лесное хозяйство – 0674014823
  • Ржищевский военный лесхоз – 0950106252
  • Тетеревское лесное хозяйство – 0672152423

Житомирщина:

  • Барановское лесоохотничье хозяйство – 0974135933
  • Бердичевское лесное хозяйство – 0976913438
  • Белокоровичское лесное хозяйство – 0978728684
  • Звягельское лесное хозяйство – 0674115691
  • Емильчинское лесное хозяйство – 0977017424
  • Коростенское лесоохотничье хозяйство – 0984826337
  • Коростышевское лесное хозяйство – 0981854015
  • Лугинское лесное хозяйство – 0971977578
  • Народицкое специализированное лесное хозяйство – 0674112956
  • Овручское специализированное лесное хозяйство – 0980801965
  • Олевское лесное хозяйство – 0678728535
  • Радомышльское лесоохотничье хозяйство – 0674128745
  • Словечанское лесное хозяйство – 0969929589

Фото: Unsplash\Alsu Vershinina

Планируете покупать елку?
Опубликовано: 30 ноября 2023
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