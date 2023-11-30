С 1 декабря лесничества Киевщины и Житомирщины начнут продавать новогодние елки

С 1 декабря в лесных хозяйствах Житомирщины и Киевщины стартуют продажи новогодних деревьев.
Об этом сообщили в Московском лесном офисе.
Все хвойные деревца выращены на специальных новогодних плантациях. Лесовики заботливо ухаживали за ними в течение всего периода выращивания и проводили специальное кронирование, чтобы елки были густыми и пышными.
В этом году филиалы ГП "Леса Украины" в Житомирской и Киевской подготовили к продаже почти 18 тысяч деревьев. В ассортименте – сосна и ель обычные. Доступны также варианты в горшках – для тех, кто предпочитает удобство и легкость в уходе за праздничным деревцем, а также – желает впоследствии высадить его в саду или во дворе.
Цены остались на уровне прошлого года и колеблются от 70 до 350 грн в зависимости от размера. В наличии деревья от 0,5 до 3 метров. Каждое новогоднее дерево имеет специальную идентификационную бирку. Она содержит уникальный цифровой номер, по которому можно проверить законность происхождения конкретного дерева.
Убедиться в этом можно с помощью вебсайта. Для этого нужно ввести цифровой номер с ее бирки, без указания серии. Затем вы сможете узнать, в каком именно лесничестве было заготовлено это дерево. Такая система позволяет бороться с незаконными вырубками деревьев в украинских лесах, особенно в период новогодних праздников.
Приобрести елки можно на специально оборудованных площадках. Контакты, по которым можно узнать подробную информацию и купить новогоднее деревце.
Фото: Unsplash\Alsu Vershinina