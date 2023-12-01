Последние серии "Короны" и спинофф "Бумажного дома": 11 сериалов декабря

Завершаем год вместе с долгожданными сериальными премьерами, среди которых финал саги о монаршей семье Великобритании и спиноф "бумажного дома" о самом харизматичном испанском воре Берлине.

Детальнее – в подборке БЖ.

Медленные кони

Дата выхода : 1 декабря

В ролях : Гэри Олдман, Кристин Скотт Томас, Джек Лоуден, Саски Ривз

3 сезон

Шпионская комедия о разведчиках-неудачниках из MI6 возвращается с третьим сезоном. В этой истории Кэтрин Стендиш похищена экс-любовником, который, кажется, имеет скрытую обиду на Службу безопасности. Больших деталей о новом сезоне телеадаптации популярной серии книг Мика Хэррона пока нет, так что остается дождаться развития событий на экране.

Моя жизнь с Уолтерами

Дата выхода : 7 декабря

В ролях : Никки Родригес, Сара Рафферти, Марк Блукас, Ноа ЛаЛонд, Эшби Джентри, Коннор Стенхоуп, Джонни Линг

1 сезон

Экранизация романа-бестселлера американской писательницы Али Новак расскажет о 15-летней девочке по имени Джеки, чья жизнь навсегда меняется после трагического инцидента, в котором погибает вся ее семья. В новом городке, куда она вынуждена переехать, девушка знакомится с двумя парнями и между ними завязываются отношения.

Под давлением: Женская сборная США по футболу

Дата выхода : 12 декабря

1 сезон

Доккуменатальный сериал в четырех сериях раскроет историю сборной Соединенных Штатов Америки по женскому футболу – самой успешной команды в истории. В частности, сюжет будет сосредоточен на закулисье во время чемпионата мира по футболу 2023 года.

Корона

Дата выхода : 14 декабря

В ролях : Оливия Колман, Имельда Стонтон, Элизабет Дебики

6 сезон, 2 часть

Фанаты королевской саги дождались финала любимого сериала о монаршей семье Великобритании. Последний сезон посвящен ранним отношениям принца Уильяма и Кейт Миддлтон, свадьбе принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз, а также трагической гибели принцессы Дианы.

Джек Ричер

Дата выхода : 15 декабря

В ролях : Вилла Фицджеральд, Малькольм Гудвин, Роберт Патрик, Алан Ритчсон, Крис Уэбстер, Брюс Макгилл

2 сезон

Снятый по книгам американского писателя Ли Чайлда сериал рассказывает о бывшем военнослужащем, отсидевшем в тюрьме за не совершаемое преступление. После выхода на свободу он стремится раскрыть масштабный сговор власти.

Кэрол и конец света

Дата выхода : 15 декабря

В ролях : Марта Келли, Бет Грант, Лоуренс Прессман, Кимберли Геберт Грегори

1 сезон

Сюжет анимационного мини-сериала от сценариста Год и Морти разворачивается вокруг неизбежного апокалипсиса. Пока все вокруг живут как в последний раз, Кэрол пытается обрести смысл жизни.

Что, если…?

Дата выхода : 20 декабря

В ролях : Джеффри Райт, Хэйли Этвелл, Себастиан Стэн, Стэнли Туччи, Сэмюэл Л. Джексон

2 сезон

Анимационный сериал из вселенной Marvel исследует разные временные линии из супергеройских фильмов и предлагает альтернативные развитие событий, если бы на каком-то этапе все пошло иначе. Например, будь Тор единственным ребенком в семье, или если бы Альтрон победил…

Перси Джексон и Олимпийцы

Дата выхода : 20 декабря

В ролях : Уокер Скобелл, Меган Маллалли, Лин-Мануэль Миранда, Леа Джеффрис

1 сезон

Сюжет фэнтезийного сериала рассказывает о 12-летнем мальчике Перси Джексоне, страдающем дислексией. Однажды он узнает, что является не просто мальчиком, а полубогом – сыном греческого бога Посейдона. И теперь он должен отправиться навстречу опасности, чтобы остановить жестокую войну между мифическими героями Олимпа.

Доктор Смерть

Дата выхода : 21 декабря

В ролях : Джошуа Джексон, Кристиан Слейтер, Эдгар Рамирес

2 сезон

Первый сезон криминального триллера рассказывал о нейрохирурге Кристофере Данче, многие пациенты которого после операций остались искалеченными, а двое из них скончались. Второй сезон будет посвящен мошеннику Паоло Маккиарини, который своими недейственными методами лечения привел к смерти многих людей.

Расширенная семья

Дата выхода : 23 декабря

В ролях : Дональд Фейсон, Эбигейл Спенсер, Джон Крайер

1 сезон

После развода Джим и Джулия решают сохранить дружеские отношения ради детей, которых они продолжают воспитывать в семейном доме. Впрочем, идиллия рискует развалиться, когда у Джулии появляется поклонник.

Бумажный дом: Берлин

Дата выхода : 29 декабря

В ролях : Педро Алонсо, Мишель Дженнер, Бегонья Варгас, Хулио Пенья, Тристан Уллоа

1 сезон

Спинофф испанского "Бумажного дома" будет по душе фанатам оригинального сериала, ведь сосредоточится на одном из самых харизматичных персонажей - грабитель Берлин. Он собирает свою искусную команду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных ограблений - похитить драгоценности стоимостью 44 миллиона евро.