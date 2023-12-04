"Новая почта" организует передвижные рождественские ярмарки в 17 городах Украины: где и когда

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Валерия Гуржий
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С 6 декабря по 7 января "Новая почта" будет путешествовать страной на волшебных фурах, которые будут превращаться в сказочные отделения.

За месяц они планируют привезти праздник в 17 городов. В прибывшем на место мобильном отделении "Новой почты" каждые 15 минут будет проходить спектакль "Сказочные отделения". На спектакле будут театральные декорации, очаровательные герои, интерактивное шоу и упаковка подарков.

На локации также будут праздничная ярмарка, где можно приобрести подарки, вкусности и крафтовые суверниры, детская зона с открытками-раскрасками и сказочным гримом и вкусный кофе.

Где и когда пройдут ярмарки:

  • 9 - 10 декабря – Каменец-Подольский, Белая Церковь
  • 15-17 декабря – Полтава
  • 22-24 декабря – Ровно
  • 25-26 декабря – Черкассы
  • 30-31 декабря – Винница
  • 2-3 декабря – Ивано-Франковск
  • 5-7 января – Буча

Ознакомиться с полным списком городов и зарегистрироваться на представление можно по ссылке.

Пойдете на ярмарку?
Опубликовано: 04 декабря 2023
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