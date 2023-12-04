"Новая почта" организует передвижные рождественские ярмарки в 17 городах Украины: где и когда

С 6 декабря по 7 января "Новая почта" будет путешествовать страной на волшебных фурах, которые будут превращаться в сказочные отделения.

За месяц они планируют привезти праздник в 17 городов. В прибывшем на место мобильном отделении "Новой почты" каждые 15 минут будет проходить спектакль "Сказочные отделения". На спектакле будут театральные декорации, очаровательные герои, интерактивное шоу и упаковка подарков.

На локации также будут праздничная ярмарка, где можно приобрести подарки, вкусности и крафтовые суверниры, детская зона с открытками-раскрасками и сказочным гримом и вкусный кофе.

Где и когда пройдут ярмарки:

9 - 10 декабря – Каменец-Подольский, Белая Церковь

15-17 декабря – Полтава

22-24 декабря – Ровно

25-26 декабря – Черкассы

30-31 декабря – Винница

2-3 декабря – Ивано-Франковск

5-7 января – Буча

Ознакомиться с полным списком городов и зарегистрироваться на представление можно по ссылке.