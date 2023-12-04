В Ирпене предлагается расширить часть парка "Покровский": визуализации

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Валерия Гуржий
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Общество «Отважных» и архитектурное бюро Vovk+Partners Architects разработало предложение о расширении и благоустройстве части парка "Покровский" вдоль Аллеи Героев АТО.

Об этом сообщил соучредитель Фонда восстановления Ирпеня Владимир Карплюк.

Согласно проекту, нынешнюю Аллею Героев АТО продолжат вдоль улицы Котляревского. Это будет место чествования и увековечения памяти героев, которые ценной собственной жизни защищали город и страну.

В настоящее время осуществляется передача проектных наработок в горсовет для дальнейшего использования управленческой командой города при планировании территории общины.

Фото: Владимир Карплюк

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Опубликовано: 04 декабря 2023
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