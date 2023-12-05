В этом году дорожки в киевских парках и скверах вместо соли будуть посыпать гранитной крошкой

В этом году для борьбы с гололедом в 130 парках и скверах столицы вместо технической соли будут использовать гранитную крошку и бишофит.

Об этом сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

В частности, экологическими методами с гололедом будут бороться в Голосеевском парке им. Максима Рыльского, на «Тропе здоровья» Парка Партизанской славы, в парке Киото, парке имени Тараса Шевченко и других.

"По результатам прошлогоднего успешного эксперимента по использованию гранитной крошки в 50 парках и скверах столицы мы решили продолжить и масштабировать этот подход", - отметил он.

Также по его словам, кроме гранитной крошки, также будут использовать бишофит – природный минерал с высоким содержанием магния и калия. Оба варианта являются отличными антигололедными средствами, а главное – дружественными к окружающей среде.

Среди преимуществ этого подхода:

экологичность – в отличие от технической соли, гранитная крошка абсолютно не влияет на почву, а следовательно не нарушает водопоглощение;

забота о животных – гранитная крошка не представляет угрозы для домашних любимцев. Использование соли, в свою очередь, может вызвать химические ожоги на кавычках;

устойчивый подход – после завершения сезона часть гранитной крошки собирается и может быть использована в следующем году.

Ранее мы писали, что в Киеве завершился эксперимент по использованию гранитной крошки вместо соли для борьбы с гололедом в парках и скверах города.

Напомним, в прошлом году в Киеве определили 50 парков и скверов, где провели эксперимент с использованием гранитной крошки для борьбы с гололедицей. Такой подход используется, в частности, в Германии, Австрии и странах Скандинавии.

Фото: КГГА