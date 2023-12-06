Куда пойти в Киеве 8-10 декабря: концерты Святослава Вакарчука и Pianoboy, фестиваль Kyiv Book Weekend

В течение 8–10 декабря состоятся разнообразные события, среди которых: выступления Святослава Вакарчука, Pianoбоя, групп Друга Ріка и Фиолет, Веган уикенд в КультМотиве, спектакль "Дом", благотворительная ярмарка в Софии Киевской, Подпольные Разгоны и Kyiv Book Weekend.
Собрали 12 событий в эти выходные, которые стоит посетить.
Kyiv Book Weekend – культурное пространство, призванное объединить всех, кто любит книги. Сюда приедут авторы и издатели, писатели и блоггеры, друзья культуры и те, кому украинская книга помогает переживать темные времена.
Гостей Киевского книжного уик-энда ждут: презентации книжных премьер, встречи с любимыми писателями, дискуссии на актуальные темы, отдельная детская программа, простор для поклонников комиксов, манги и аниме
Цена: 160-1400 грн
Где: Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15. Павильон №1
Когда: 8-10 декабря с 09:00
Это будет музыкальная встреча с песнями, разговорами о жизни, войне и всех нас. Средства с концерта пойдут на покупку всего необходимого для наших защитников
Цена: от 550 грн
Где: Дворец Украина, ул. Большая Васильковская, 103
Когда: 8 декабря 18:00
Спектакль о прошлом, которое нужно пережить в настоящем. Каждый понимает прошлое так, как у него болит, и ищет выход сегодня. В каждом доме – свои правила и свои секреты, спрятанные за стенами добропорядочности и отчуждения.
Цена: 400 грн
Где: Театр драмы и комедии на Левом берегу, просп. Броварской, 25
Когда: 8 декабря 18:00
8 декабря в 19:30 состоится выступление Pianoбой с камерным концертом. На концерте вы сможете услышать вживую и подпевать такие треки, как "Любовь", "Родинки", "Первая Леди", "Отечество", "Клубничное небо", "Так хорошо с тобой", "Все что тебя не убивает", " На вершине" и "Шампанские глаза". В этот день билеты 700-1200 грн.
9 декабря с 17:00 до 23:00 состоится выступление артистов электронной сцены. Лайнап: Smailov, Runov, Аidentique, The asika. В этот день билеты 500 грн.
10 декабря в 18:00 состоится сольный концерт группы Друга Ріка. Вы сможете услышать и спеть любимые хиты вместе с группой Друга Ріка, такие как «Услышал ли ты», «Так мало здесь тебя», «Три минуты», «Деннич» и другие. В этот день билеты 2000-3000 гривен.
Цена: от 700 до 3000 грн
Где: Музыкальное пространство Vyava stage на Мечникова 3 (возле метро Кловская)
Когда: 8 декабря в 19:30, 9 декабря в 17:00, 10 декабря в 18:00
На двухдневном «Веган Уикенде» будут собирать 300,000 грн на FPV-дроны и веган-пайки. 100% собранных средств пойдут на нужды сил обороны Украины.
В программе фестиваля будут лекции, выступления комиков, диджейсеты, а также фудкорт и ярмарка.
Цена: вход свободный
Где: Культ Мотив, улица Набережно-Крещатицкая 31/36
Когда: 9-10 декабря с 12:00
В программе благотворительной ярмарки "Charity Fair-2023" мастер-классы, продажа вкусностей, концерт и многое другое.
Цена: вход свободный
Где: Национальный заповедник «София Киевская»
Когда: 9 декабря с 12:00
Большое благотворительное мероприятие для всей семьи "Под подушкой", приуроченное ко Дню Святого Николая, который инициировала инфлюэнсер и посол социальных проектов Даша Квиткова. Гостей ждет большой концерт с участием звезд, презентация детской книги от специального гостя — Monatik, фотоспейс и встречи с агентами благотворительности, которыми станут известны инфлюэнсеры, а также установка рекорда Украины за массовый танцевальный флешмоб.
В этот день вживую прозвучат песни Alekseev, Positiff, Анна Тринчер, Michelle Andrade, Tayanna, Demchuk, Roxolana. Ведущие мероприятия – певица Оля Цыбульская и Тимур Мирошниченко.
Цена: вход свободный
Где: Respublika Park
Когда: 9 декабря с 15:00
Суббота вместе с хорошим ди-джеем и продюсером из Словакии – Hendriks Toth, выступающим в роли локальной звезды и мастерами украинской сцены – Kiptilov, Westboy и Jordee.
Цена: от 300 грн
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 9 декабря с 16:00
Группа "Фиолет" сыграет программу, сформированную из пожеланий поклонников. Будут звучать песни «Любовь», «Тишина», «Библиотека» и другие.
Цена: от 400 грн
Где: Caribbean Club, улица Симона Петлюры, 4
Когда: 9 декабря 18:00
Большой сольный концерт Dorofeeva в Киеве. Здесь вы сможете услышать любимые хиты, покорившие все музыкальные топчарты: «Чтобы не было», «Вотсап», «Люблю, но не совсем», а также услышать новые песни. Часть прибыли от концерта будет направлена на благотворительность.
Цена: от 850 грн
Где: Stereo Plaza, пр-т. Лобановского, 119
Когда: 9 декабря 19:00
На ней будет куча предновогодних магазинов, замечательные люди, классная музыка из винила. В этот раз на барахолке будут собирать деньги для благотворительного фонда "Волонтерская оптическая Лаборатория". Они бесплатно ремонтируют военным мавики и разную оптику.
Цена: вход свободный
Где: Житний рынок
Когда: 10 декабря с 12:00
В этот вечер выступят: Свят Загайкевич, Егор Шатайло, Сергей Чирков, Антон Сенин и Максим Щербина.
Цена: от 400 грн
Где: Attic Space
Когда: 10 декабря 16:00
Фото: Unsplash\Thought Catalog, Святослав Вакарчук, Театр драми и комедии на Левом берегу, Pianoбой, Василий Байдак, Hendriks Toth, Monatik, Фиолет, Надя Дорофеева, Подольский Шук, Егор Шатайло