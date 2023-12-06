Куда пойти в Киеве 8-10 декабря: концерты Святослава Вакарчука и Pianoboy, фестиваль Kyiv Book Weekend

В течение 8–10 декабря состоятся разнообразные события, среди которых: выступления Святослава Вакарчука, Pianoбоя, групп Друга Ріка и Фиолет, Веган уикенд в КультМотиве, спектакль "Дом", благотворительная ярмарка в Софии Киевской, Подпольные Разгоны и Kyiv Book Weekend.

Собрали 12 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

Kyiv Book Weekend – культурное пространство, призванное объединить всех, кто любит книги. Сюда приедут авторы и издатели, писатели и блоггеры, друзья культуры и те, кому украинская книга помогает переживать темные времена.

Гостей Киевского книжного уик-энда ждут: презентации книжных премьер, встречи с любимыми писателями, дискуссии на актуальные темы, отдельная детская программа, простор для поклонников комиксов, манги и аниме

Цена: 160-1400 грн

Где: Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15. Павильон №1

Когда: 8-10 декабря с 09:00

Это будет музыкальная встреча с песнями, разговорами о жизни, войне и всех нас. Средства с концерта пойдут на покупку всего необходимого для наших защитников

Цена: от 550 грн

Где: Дворец Украина, ул. Большая Васильковская, 103

Когда: 8 декабря 18:00

Спектакль о прошлом, которое нужно пережить в настоящем. Каждый понимает прошлое так, как у него болит, и ищет выход сегодня. В каждом доме – свои правила и свои секреты, спрятанные за стенами добропорядочности и отчуждения.

Цена: 400 грн

Где: Театр драмы и комедии на Левом берегу, просп. Броварской, 25

Когда: 8 декабря 18:00

8 декабря в 19:30 состоится выступление Pianoбой с камерным концертом. На концерте вы сможете услышать вживую и подпевать такие треки, как "Любовь", "Родинки", "Первая Леди", "Отечество", "Клубничное небо", "Так хорошо с тобой", "Все что тебя не убивает", " На вершине" и "Шампанские глаза". В этот день билеты 700-1200 грн.

9 декабря с 17:00 до 23:00 состоится выступление артистов электронной сцены. Лайнап: Smailov, Runov, Аidentique, The asika. В этот день билеты 500 грн.

10 декабря в 18:00 состоится сольный концерт группы Друга Ріка. Вы сможете услышать и спеть любимые хиты вместе с группой Друга Ріка, такие как «Услышал ли ты», «Так мало здесь тебя», «Три минуты», «Деннич» и другие. В этот день билеты 2000-3000 гривен.

Цена: от 700 до 3000 грн

Где: Музыкальное пространство Vyava stage на Мечникова 3 (возле метро Кловская)

Когда: 8 декабря в 19:30, 9 декабря в 17:00, 10 декабря в 18:00

Суббота

На двухдневном «Веган Уикенде» будут собирать 300,000 грн на FPV-дроны и веган-пайки. 100% собранных средств пойдут на нужды сил обороны Украины.

В программе фестиваля будут лекции, выступления комиков, диджейсеты, а также фудкорт и ярмарка.

Цена: вход свободный

Где: Культ Мотив, улица Набережно-Крещатицкая 31/36

Когда: 9-10 декабря с 12:00

В программе благотворительной ярмарки "Charity Fair-2023" мастер-классы, продажа вкусностей, концерт и многое другое.

Цена: вход свободный

Где: Национальный заповедник «София Киевская»

Когда: 9 декабря с 12:00

Monatik на большом благотворительным ивенте в Respiblika Park

Большое благотворительное мероприятие для всей семьи "Под подушкой", приуроченное ко Дню Святого Николая, который инициировала инфлюэнсер и посол социальных проектов Даша Квиткова. Гостей ждет большой концерт с участием звезд, презентация детской книги от специального гостя — Monatik, фотоспейс и встречи с агентами благотворительности, которыми станут известны инфлюэнсеры, а также установка рекорда Украины за массовый танцевальный флешмоб.

В этот день вживую прозвучат песни Alekseev, Positiff, Анна Тринчер, Michelle Andrade, Tayanna, Demchuk, Roxolana. Ведущие мероприятия – певица Оля Цыбульская и Тимур Мирошниченко.

Цена: вход свободный

Где: Respublika Park

Когда: 9 декабря с 15:00

Суббота вместе с хорошим ди-джеем и продюсером из Словакии – Hendriks Toth, выступающим в роли локальной звезды и мастерами украинской сцены – Kiptilov, Westboy и Jordee.

Цена: от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 9 декабря с 16:00

Группа "Фиолет" сыграет программу, сформированную из пожеланий поклонников. Будут звучать песни «Любовь», «Тишина», «Библиотека» и другие.

Цена: от 400 грн

Где: Caribbean Club, улица Симона Петлюры, 4

Когда: 9 декабря 18:00

Большой сольный концерт Dorofeeva в Киеве. Здесь вы сможете услышать любимые хиты, покорившие все музыкальные топчарты: «Чтобы не было», «Вотсап», «Люблю, но не совсем», а также услышать новые песни. Часть прибыли от концерта будет направлена на благотворительность.

Цена: от 850 грн

Где: Stereo Plaza, пр-т. Лобановского, 119

Когда: 9 декабря 19:00

Воскресенье

На ней будет куча предновогодних магазинов, замечательные люди, классная музыка из винила. В этот раз на барахолке будут собирать деньги для благотворительного фонда "Волонтерская оптическая Лаборатория". Они бесплатно ремонтируют военным мавики и разную оптику.

Цена: вход свободный

Где: Житний рынок

Когда: 10 декабря с 12:00

В этот вечер выступят: Свят Загайкевич, Егор Шатайло, Сергей Чирков, Антон Сенин и Максим Щербина.

Цена: от 400 грн

Где: Attic Space

Когда: 10 декабря 16:00

Фото: Unsplash\Thought Catalog, Святослав Вакарчук, Театр драми и комедии на Левом берегу, Pianoбой, Василий Байдак, Hendriks Toth, Monatik, Фиолет, Надя Дорофеева, Подольский Шук, Егор Шатайло