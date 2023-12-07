Смотрите, какой коттеджный комплекс начали строить в Карпатах

Возле села Яблуница Ивано-Франковской области в Карпатах начали строить гостиничный комплекс, состоящий из 47 коттеджных домиков.

Об этом пишет Хмарочос.

Проект PÓTAY реализует гостиничный оператор Ribas Hotels Group и застройщик AMA Family Resort. Над ним работала архитектурная компания COSMOS in. и дизайн-бюро ТЕМО.

Коттеджный городок займет 2,7 гектара горного ландшафта, среди исторических пихт и разнотравья. Коттеджный городок состоит из коттеджей трех типов и административного здания:

16 дуплекса, сгруппированных по два домика площадью 40 квадратных метров каждый;

коттеджи площадью 50 метров с ванной на террасе или сеткой для отдыха;

коттеджи площадью 60 метров с ванной или чаном на террасе.

Часть коттеджей будет иметь вид на Говерлу и Петрос, часть — на еловый лес.

Во внешней отделке домиков используют гонт — традиционную кровлю из деревянных досок. Стилистику архитекторы определяют как современный украинский минимализм.

В коттеджах есть кухни, где гости сами могут готовить еду. Окошко над рабочей поверхностью позволяет видеть при этом пейзаж. Санузел освещается естественным светом. Террасы сделали как можно более просторными, чтобы поощрить проводить на них больше времени даже в холодное время года, в частности в горячем чане.

Среди инфраструктуры также предусмотрены ресторан, спа, лобби, домики для чайных церемоний, сауны в лесу, общие зоны с кострами, детская площадка, зоны отдыха под открытым небом и паркинг.

Одной из главных задач архитекторов было распланировать генплан на сложном рельефе: продумать основную дорогу и прогулочные тропы, разместить друг от друга все коттеджи и общие зоны отдыха.

Одна из идей комплекса – поощрить гостей проводить больше времени на свежем воздухе, поэтому генплан продумали таким образом, чтобы в разных локациях можно найти разные виды активностей и точки притяжения.

Обслуживающие помещения – входная зона, рецепция, лобби и ресторан – продуманы таким образом, чтобы гости почти не видели работу персонала.

Строительство уже началось: идет подготовка участка, прокладывают основную дорогу. Сдать комплекс в эксплуатацию планируется во втором квартале 2025 года.

Фото: Ribas Hotels Group