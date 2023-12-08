В Киеве на полгода закроют 6 станций метро

С 9 декабря тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрывают на ремонт. Движение поездами "синей ветки" будет происходить между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

Об этом сообщили в КГГА.

Такое решение приняла Постоянная комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА в связи с неравномерными процессами разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу. В результате чего появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли. За это время специалисты планируют провести необходимые обследования, исследования и инженерные изыскания с определением причин возникновения чрезвычайной ситуации и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы.

Как сообщает КП «Киевский метрополитен», станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Для обеспечения перевозок пассажиров будут предусмотрены дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбидская".

Фото: Киевский метрополитен