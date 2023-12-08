"Метинвет" разработает концепцию восстановления разрушенного квартала в Бахмуте: визуализации

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Валерия Гуржий
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"Метинвест" планирует бесплатно разработать концепцию восстановления разрушенного россиянами квартала в Бахмуте по проектам «Стальной мечты».

Это второй после Мариуполя город, который согласился восстанавливать жилье с использованием prefab-решений – технологии, в которой используются предварительно изготовленные на заводах стальные элементы сооружений. А переговоры и работа по адаптации проектов зданий к местным условиям ведутся еще с целым рядом пострадавших общин.

Степень разрушения построек квартала «Юбилейный» оценивается в 70%. На территории площадью 85,7 га проживало более 17,5 тысячи человек. В квартале расположены 94 жилых дома на 5-10 этажей, пять детских садов, две школы, кинотеатр и универсам.

Концепция восстановления квартала будет разрабатываться на основе проектов «Стальной мечты» с соблюдением всех требований градостроительства, безбарьерности и соответствовать современным мировым тенденциям. Презентация концепции планируется в конце февраля 2024г.

В мае 2023 года "Метинвест" представил концепцию восстановления страны "Стальная мечта". Она предусматривает более 200 готовых проектов построек на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы.

Это жилая застройка – дома на 1-8 этажей, общежитие, гостиница, социальная инфраструктура – школа, детсад, амбулатория и инфраструктурные объекты – паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие.

Концепция основывается на принципе «строй украинское» и объединяет около 50 отечественных заводов по производству металлоконструкций, дизайнеров, производителей мебели и стройматериалов.

Фото: Метинвест

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Опубликовано: 08 декабря 2023
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