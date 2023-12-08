"Укрзалізниця" запускає потяг Інтерсіті між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем

"Укрзалізниця" 10 декабря запускает поезд Интерсити №747/748 между Киевом, Винницей, Хмельницким и Тернополем.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Новый интерсити №747 будет отправляться ежедневно из Киева в 16:30, Казатин-1 18:27 - 18:29, Калиновка-1 19:00 - 19:02, Винница 19:19 - 19:22, Хмельницкий 21:15 - 21 :18, прибытие в Тернополь в 23:02.

В обратном направлении поезд №748 будет отправляться из Тернополя утром в 06:32, Хмельницкий 08:07 - 08:10, Винница 09:57 - 10:00, Калиновка-1 10:20 - 10:21, Казатин-1 10:53 - 10:54, прибытие в Киев в 12:45.

Маршрут будет обслуживаться самым быстрым украинским поездом – «Тарпан». Билеты уже доступны в приложении "Укрзалізниці", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Фото: Укрзалізниця