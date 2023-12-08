Девять украинских проектов отметили на международном конкурсе Architecture MasterPrize 2023

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Ирина Маймур
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На престижном международном конкурсе Architecture MasterPrize 2023 отметили девять украинских проектов.

Пять из них выиграли в основном конкурсе. Среди них:

  • HAY boutique hotel & SPA by Edem Family от You Group победил в номинации Hospitality Architecture. Здание искусно вписали в ландшафт. Оно похоже на скалу с каскадами растений;
  • офис в историческом здании на Шота Руставели от TEMP PROJECT одержал победу в номинации Workplace Interior 2023. В проекте студия пыталась соединить Старый Киев, проявляющийся в декоративной лепнине, благородном узоре паркета и массивных каминах, с современным Киевом, воплощенным в творениях современных украинских авторов;
  • мансарда в «Доме-монстре» на Подоле от Яны Молодых победила в номинации Apartments Interior. В ней дизайнер превратила технические недостатки мансардного помещения в его преимущества;
  • кресло UMI ОТ WOO от дизайнера Ростислава Сорокового стало первым в номинации Furnishing категории Product Design Award 2023. Оно больше напоминает мягкую скульптуру, чем мебель;

  • дизайн двух квартир от студии Between The Walls победили в номинации CONCEPTUAL INTERIOR. Первый интерьер – OLD&NEW – объединяет несколько разных стилей без плавных переходов. В интерьере второй квартиры Marballoon подчеркивают неправильные формы в противоположность идеальной и общепринятой форме круга. За дизайн квартир отвечала Виктория Кариева.

В новой номинации премии Small Firm of the Year победила украинская студия Yakusha за подход под названием «новый дизайн», оживленный минимализм и связь с природой, побуждающий не только смотреть, но и чувствовать.

Почетные награды получили BOGDANOVA BUREAU с ее концептуальным шоурумом Mukha в историческом здании в Вене и Yod Group с киевским HRAM BAR, открывшимся в июле 2023 года.

Премию Architecture MasterPrize проводят ежегодно и отмечают лучшие проекты по архитектуре и интерьерному дизайну со всего мира.

Ранее мы писали, что одесский ресторан Tanu получил премию Restaurant & Bar Design Awards за лучший дизайн интерьера.

Фото: YOD Group, TEMP Project, Яна Молодых, Between The Walls, UMI ОТ WOO, BOGDANOVA BUREAU

Понравились ли вам проекты?
Опубликовано: 08 декабря 2023
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